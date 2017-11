La Fiscalía belga estudiará la euroorden de Puigdemont antes de enviársela al juez

La Fiscalía federal belga señaló hoy a Efe que, tras haber recibido la euroorden emitida por las autoridades españolas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros, la estudiará y que será "más adelante" cuando se le envíe el documento a un juez.

"Primero la vamos a estudiar" y será "más adelante cuando se consulte al juez de instrucción" sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OED), informó a Efe el portavoz de la Fiscalía, Eric Van Der Sjipt, quien no ofreció más detalles sobre los plazos de ese trámite.

Si la euroorden fuera aceptada por Puigdemont, se procedería a su entrega a las autoridades españolas en un plazo máximo de 15 días, pero el abogado en Bélgica del político catalán, Paul Bekaert, ha anunciado que la recurrirá, con lo que la entrega podría demorarse hasta 60 días, o 90 en circunstancias excepcionales.

Posteriormente, a través de un comunicado, la Fiscalía recordó cómo funciona el mandato de arresto europeo y explicó que una vez "los interesados sean encontrados y llevados delante del juez, este tendrá 24 horas para tomar una decisión".

"El juez de instrucción deberá elegir entre varias decisiones: puede decidir no emitir una orden de arresto o puede emitirla pero liberar a las personas concernidas interesadas bajo ciertas condiciones", recordó la Fiscalía.

Si el juez de instrucción emite la orden de arresto, el caso "se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la euroorden" si esta se puede ejecutar.

"Si alguna de las partes implicadas no está de acuerdo con la decisión de la sala, puede recurrir ante el Tribunal de Apelación", que dispondrá de 15 días para tomar una decisión, agregó el Ministerio Fiscal.

Se cree que Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)- se encuentran hoy en Bélgica.