ERC exige liberar a los "presos políticos" para ir al 21-D en "igualdad de condiciones"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha exigido hoy la liberación de los "presos políticos" encarcelados a raíz del conflicto independentista a fin de que todas las opciones puedan concurrir en las elecciones del 21 de diciembre en "igualdad de condiciones".

"No podemos ir a elecciones con los principales líderes políticos y sociales del independentismo en prisión", ha avisado después de una reunión del consejo nacional del partido, en el que la gran ausencia ha sido la del presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión desde el pasado jueves junto a otros exconsellers acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista.

Para evidenciar lo excepcional del encuentro, que ha empezado con más de media hora de retraso, se ha colocado un lazo amarillo en la puerta de la sede de ERC y dentro de la sala se han dejado varias sillas vacías en solidaridad con Junqueras y los otros exconsellers de ERC encarcelados, así como de los que están en Bruselas.

La número dos del partido ha eludido responder de forma directa a la propuesta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha llamado, vía Twitter desde Bruselas, a articular una lista unitaria del soberanismo para los comicios del 21-D.

"Tendremos que decir las cosas por su nombre, hablar claro: para nosotros estas elecciones solamente pueden ser un paso más para demostrar que lo que hemos hecho es legítimo", ha subrayado Rovira, que ha defendido que los comicios sirvan para "acumular mayorías" a favor de la república.

Rovira ha asegurado que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre son "ilegales" porque se han convocado en virtud del artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación rechazan los republicanos, y ha avisado de que solamente tendrán "legitimidad" si el independentismo se suma a ellas.

"Supongo que todos somos conscientes de que unas elecciones en nuestra casa solamente se pueden celebrar si nosotros decidimos colaborar. Unas elecciones en nuestra casa se hacen si nosotros decidimos que se hagan", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que ERC aún tiene que confirmar su concurrencia a los comicios, pero ha avanzado: "No permitiremos que decidan por nosotros. No podemos dejar el país en manos de unas mayorías políticas diferentes de las que aquí tienen mayoría ni en manos de unas élites españolas que no nos representan".

Con todo, Rovira ha llamado a persistir en la "revolución democrática" y ha lanzado un aviso a los "equidistantes": "Que todos los que digan que lo haremos a su manera no den un paso atrás y que apuesten por un proceso constituyente no subordinado".

Asimismo, ha arremetido contra el PSC, a quien ha acusado de haberse "desdicho de su esencia" con su actitud respecto al debate soberanista catalán.