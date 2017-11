El PDeCAT apuesta por una "lista de país" con "todas las sensibilidades" el 21D

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha apostado hoy por concurrir con una "lista de país" que aglutine "todas las sensibilidades" y "defienda las instituciones democráticas" de Cataluña de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre

"Por nosotros no quedará", ha subrayado en rueda de prensa en el Parlament Pascal, que ha abierto la puerta a la suma de cualquier partido a favor del autogobierno y de "la libertad y la amnistía" de los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como de los exmiembros del Govern, a quienes ha definido como "presos políticos".

Pascal ha sostenido que se trata de una "propuesta honesta para defender el país" y ha rechazado opinar sobre si ve factible que sus hasta ahora socios, ERC, secunden esta propuesta.

"Pedimos a todas las fuerzas políticas, absolutamente todas, que nos ayuden a combatir este artículo 155", ha insistido la dirigente del PDeCAT, que ha avisado de que "no es el momento de rifirrafes ni reproches".

En este sentido, ha apuntado que el PDeCAT no pondrá "condiciones previas" en relación al despliegue de la república catalana para formalizar esta candidatura, ya que ha insistido en que los ejes de la misma deben ser "libertad, amnistía y defensa de las instituciones", así como el rechazo a la aplicación "absolutamente desproporcionada" del artículo 155 de la Constitución.

Pascal ha eludido quién debería encabezar esta candidatura, pero sí ha considerado que los actuales exconsellers que ayer entraron a prisión por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela "tienen que estar en la lista porque son valor de país", si bien ha precisado que primero "habrá que hablar con ellos" para saber si quieren participar.

El PDeCAT ha celebrado hoy una reunión "extendida" del comité ejecutivo encabezada por el expresidente Artur Mas, en la que además de la dirección han participado diputados y senadores.

Este organismo ha decidido habilitar a la dirección para poder acortar los plazos estipulados para escoger candidato si es necesario, dado que la premura con que se han convocado las elecciones del 21 de diciembre complica seguir los procedimientos estipulados en los estatutos de la formación.

En cualquier caso, la dirigente ha anunciado que este fin de semana el partido celebrará una reunión de su Consejo Nacional para profundizar cuál debe ser la estrategia a seguir a partir de ahora de cara a los comicios y para hacer frente a la aplicación del 155, que a su entender busca "borrar las instituciones catalanas".