El Gobierno Vasco ve "inconsistente" el delito de rebelión que se imputa al Govern

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha calificado de "desproporcionado" y "contraproducente" el ingreso en prisión de parte del destituido gobierno de Cataluña y ha asegurado también que es "inconsistente" el delito de rebelión que se les imputa, porque implica un "levantamiento público y violento".

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó ayer prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsellers investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.

En el pleno de control del Parlamento Vasco de hoy, Erkoreka, a preguntas de la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre, ha calificado también de "innecesaria" esa medida y de "absolutamente sarcástico" que la magistrada acuerde prisión provisional al considerar que existe un alto peligro de destrucción de pruebas cuando son consejeros destituidos.

Ante la insistencia de la parlamentaria de EH Bildu para que el Gobierno Vasco reconozca la República independiente de Cataluña, Erkoreka ha hecho una apreciación jurídica de lo declarado por la Cámara catalana.

Ha asegurado que en la literalidad de lo aprobado en la parte del documento que tiene valor jurídico no se declara la República independiente de Cataluña sino el "inicio de la apertura de un proceso constituyente".

El también consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno ha insistido en que el texto dice lo que dice y no otra cosa, y se ha mostrado convencido de que será uno de los elementos que los exmiembros del gobierno catalán utilizarán en su defensa judicial.

Erkoreka ha asegurado que respeta las decisiones adoptadas por las instituciones catalanas frente al emplazamiento de la parlamentaria de EH Bildu quien ha opinado que no es momento de "trampas jurídicas" y ha reclamado reconocer y comprometerse con Cataluña en este "momento decisivo".

El consejero ha replicado que no se trata de "trampas" y ha insistido en que para posicionarse sobre algo hay que tener claro qué es lo que se ha declarado.

También ha opinado que las elecciones convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 el 21 de diciembre en Cataluña no son "constituyentes" sino autonómicas y ha indicado que ve a todos los partidos catalanes dispuestos a participar en ellas.

Agirre ha pedido al consejero actuar "como país, como un pueblo" y ha dicho que EH Bildu será "generosa" y tendrá las "manos abiertas" si así sucede.

La situación de Cataluña también ha provocado otra pregunta en el pleno de control de hoy por parte de la coalición soberanista, esta vez dirigida al coordinador de los socialistas en el Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE, Iñaki Arriola.

Unai Urruzuno ha censurado que un partido que ha sido "responsable de la supresión de la autonomía de Cataluña" y de la entrada en prisión "de todo un gobierno" forme parte del Ejecutivo Vasco y ha opinado que los socialistas no son "aptos" para presentar institucionalmente al pueblo vasco por lo que están "cometiendo un fraude".

El también consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha respondido que es "compatible" y también "bueno" que los socialistas estén en el Gobierno de Iñigo Urkullu para evitar imitar en Euskadi lo sucedido en Cataluña e ir al "desastre".