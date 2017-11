España emite orden europea de arresto de Puigdemont, según su abogado belga

El abogado belga del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Paul Bekaert, dijo esta noche que la justicia española emitió una orden de arresto europea contra su cliente y los cuatro exconsejeros que también están en Bélgica.

Bekaert dijo a la televisión belga VRT que Puigdemont considera que "el clima no es bueno en la actualidad para testificar y es mejor tomar distancia".

Agregó que, sin embargo, el cesado presidente catalán estaría dispuesto a trabajar con los tribunales españoles o belgas.

La Fiscalía federal belga dijo hoy a Efe que está a la expectativa y que "aplicará la ley" si las autoridades judiciales españolas emiten una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) de Puigdemont.

"Solo puedo decir que se aplicará la ley, si la recibimos (la euro orden). No podemos hacer más comentarios ni conjeturas", añadieron las fuentes de la fiscalía consultadas por Efe.

El ministerio fiscal federal será la autoridad belga que reciba la euroorden de detención de parte de la Justicia española y la encargada de ejecutarla.

Puigdemont y cuatro exconsejeros -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)- están desde el lunes en Bruselas y hoy no comparecieron ante la Audiencia Nacional de España para declarar por la querella presentada por la Fiscalía española, que los acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a la juez Carmen Lamela, instructora de la causa, que emita una Orden Europea de Detención y Entrega contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que no acudieron hoy a la citación.

La juez española Carmen Lamela envió hoy a prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los ocho exconsejeros que han ido a declarar este jueves a la Audiencia Nacional, adonde no ha acudido el expresidente Puigdemont.

Para ocho de los que se han desplazado a Madrid la juez ha ordenado prisión incondicional por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva; y solo a Santi Vila, exconseller de Empresa, le ha impuesto una fianza de 50.000 euros para salir de la cárcel, que podría hacer efectiva mañana.

En anteriores declaraciones a la televisión holandesa HLN, Bekaert dijo también el jueves que intentaría evitar su arresto si finalmente un juzgado español cursa la orden para su detención.

Añadió que "el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo (a Puigdemont), también lo puede dejar en libertad, bajo ciertas condiciones, y yo mismo trataré de ir por caminos alternativos".

En cuanto a los próximos pasos, Bekaert señaló que "el juez español puede ordenar su detención. Puede emitir una orden de arresto internacional y europea, y solicitar su extradición".

"Eso llevará un tiempo, porque tal orden de arresto tiene que ser traducida, y luego tramitada por la Policía federal, en la Fiscalía en nuestro país. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción".

En cuanto a qué puede hacer un juez de instrucción belga en este caso, Bekaert dijo que "tiene diferentes posibilidades. Puede detenerlo y ponerle las esposas. Pero el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo, también puede dejar al señor Puigdemont en libertad, bajo ciertas condiciones. Yo mismo trataré de ir por caminos alternativos".