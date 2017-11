El TS aplaza las declaraciones e impone vigilancia policial a Forcadell y diputados

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha aplazado hoy hasta el 9 de noviembre las comparecencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros cinco miembros de la Mesa, a quienes ha impuesto una vigilancia policial no presencial hasta el próximo jueves.

Fuentes jurídicas han informado de que Llarena ha acordado la suspensión de las comparecencias previstas para hoy y mañana y su posterior aplazamiento a petición de todos los abogados de los diputados del Parlament, mientras que la Fiscalía no se ha opuesto a esta solicitud y lo ha dejado al criterio del juez.

Lo que sí que ha hecho la Fiscalía es pedir como medida cautelar la "vigilancia policial permanente" para los seis investigados hasta que comparezcan el próximo día 9, a la que ha accedido el magistrado.

Esa vigilancia no se realizará de forma presencial, sino mediante la localización del domicilio y de un teléfono móvil para que la Policía pueda tenerles localizados, con el fin de garantizar su puesta a disposición judicial, según fuentes del Ministerio Público.

Una medida cautelar que los letrados han calificado a la salida como "la menos invasiva" para sus defendidos, ya que no implica ningún seguimiento ni presencia policial en sus domicilios, aunque han querido dejar claro que no la consideraban "necesaria".

De esta forma, el magistrado ha atendido tanto la petición de todas las defensas que, previo al inicio de las comparecencias, han solicitado al juez el aplazamiento alegando que necesitaban disponer de más tiempo para preparar sus estrategias, como la solicitud de la Fiscalía de acordar la vigilancia policial para todos ellos.

Los letrados de los diputados han explicado que su solicitud para aplazar las comparecencias se explica porque apenas ayer les fueron notificadas las citaciones judiciales respecto de una querella que la Fiscalía presentó el lunes y el Supremo admitió el martes.

Juan Moreno, abogado de Joan Josep Nuet, se ha mostrado "satisfecho" por el aplazamiento ya que, a su juicio, eso "garantiza el derecho de defensa" para preparar su estrategia en condiciones, si bien ha precisado que todos los abogados han solicitado un plazo mayor que el concedido por el magistrado.

Eso sí, el letrado ha explicado que su cliente no votó a favor de la tramitación de la declaración unilateral de independencia en el Parlament del pasado 27 de octubre (concretamente, no respaldó, como miembro de la Mesa, que esa propuesta se debatiera en el pleno) y que ese error debe llevar al archivo de la querella contra él.

Del mismo modo, los letrados han reconocido que la decisión del expresidente Carles Puigdemont, quien ha rehusado comparecer ante la Audiencia Nacional, perjudica a la estrategia de los demás investigados tanto en el TS como en la Audiencia Nacional.

"Por supuesto", ha respondido Javier Melero, que defiende a Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, cuando ha sido preguntado sobre si considera que Puigdemont debería haber acudido hoy a la Audiencia Nacional.

Forcadell ha abandonado a las 11.35 el Tribunal Supremo entre los aplausos de una comitiva de diputados y representantes de ERC y PDeCAT, a quienes ha lanzando besos antes de entrar en un vehículo que la ha recogido a la salida de esta sede judicial.

Tras ella, han salido también los cinco miembros de la Mesa que se han acercado a saludar y abrazar brevemente a los políticos catalanes antes de tomar un taxi y abandonar el recinto. Todos ellos se han ido sin hacer ninguna declaración a los medios.

Y mientras unos letrados han podido atender a los medios, otros han salido corriendo hacia la Audiencia Nacional puesto que también representan a algunos exconsellers, como es el caso del letrado Andreu Van Den Eynde, que defiende a Forcadell, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a todos los investigados de ERC.