Millo confía que el nuevo Govern tras el 21D "desarrolle sus ideas dentro de marco legal"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha confiado hoy en que el nuevo Govern tras el 21D "desarrolle sus ideas, sean del color que sean, dentro del marco legal vigente", y ha asegurado que la aplicación del 155 finalizará una vez se elija el nuevo Parlament y un nuevo president.

"Esperamos que de esas nuevas elecciones salga un Parlament, del color que sea. Todo el mundo puede defender sus ideas, legítimas, siempre que se defiendan democráticamente. Y esperamos que el nuevo Govern desarrolle sus ideas y objetivos legítimos, los que sean, pero lo haga de acuerdo con el marco legal vigente", ha dicho.

"Lo que se pide es lo que mismo que en cualquier democracia occidental", ha añadido Millo en declaraciones a TV3.

En esta línea, Millo se ha mostrado "convencido" de que se superará las situación actual en Cataluña tras esas elecciones, que son "la gran esperanza de depositar el voto en una urna transparente y legal", y ha explicado que las medidas del artículo 155 tienen como objetivo "recuperar el orden constitucional, garantizar el autogobierno y conducirnos a unas elecciones".

Por ello, ha remarcado que una vez se haya constituido un nuevo Parlament, elegido un nuevo presidente y se conforme un nuevo Govern, "en ese momento, la aplicación de las medidas finalizan, en el momento en que se restablezca la normalidad y se elija un nuevo Parlament y president".

Millo ha dicho que "no cuenta" con que se pueda dar la situación de que el nuevo Govern, "en lugar de aplicar un programa de acuerdo con la legalidad democrática vigente y respetando la Constitución y el Estatut, diga que hará lo mismo que nos ha llevado a la aplicación del 155. Sería absurdo. No pasará".

"Con la legalidad actual todo el mundo se puede presentar con el programa electoral que considere", ha afirmado. "Y si se hacen las cosas bien de acuerdo con la ley, nadie tiene que sufrir por nada", ha continuado.

Sobre la declaración judicial hoy de los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, ha dicho que "hubiera preferido no llegar a este punto", pero ha lamentado la actitud "muy enrocada" del destituido gobierno de Carles Puigdemont, al que ha reprochado sus acusaciones a España, que es "un Estado de Derecho en el que se respetan los derechos de todos y la legalidad es igual para todo el mundo".