El ayuntamiento de Barcelona reconoce como legítimo el Govern cesado de Puigdemont

El Pleno del ayuntamiento de Barcelona ha reconocido como legítimo el gobierno de la Generalitat surgido de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y que ha sido cesado por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Consejo Municipal de Barcelona ha celebrado hoy su primer pleno tras la declaración unilateral de independencia, y el posterior cese del Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con un orden del día repleto de iniciativas relacionadas con estos hechos.

El voto de Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa de Ada Colau, ha sido clave para aprobar una propuesta de ERC para reconocer como "el legitimo gobierno de Cataluña" el surgido de las urnas el 27 de septiembre de 2015, así como el Parlament de Catalunya como "único representante legítimo del pueblo catalán".

BComú, el PDeCAT, la CUP y el concejal no adscrito han apoyado la propuesta de ERC, mientras que Cs, PSC y PP han votado en contra.

La alcaldesa Ada Colau ha asegurado en el Pleno que es Carles Puigdemont quien "ostenta la legitimidad de las instituciones catalanas hasta que haya elecciones, a pesar de que haya sido cesado".

La alcaldesa ha respondido así al ruego de que reconociese a Puigdemont como único presidente legitimo de la Generalitat que le ha hecho el presidente del grupo del PDeCAT, Xavier Trias, en el sesión de control del Pleno.

En votaciones en que BComú ha sido también decisiva, el pleno ha rechazado la propuesta de la CUP de reconocer la proclamación de la "república catalana" aprobada por el Parlament el pasado 27 de octubre, la que han presentado los Populares para que el consistorio rechazara la declaración unilateral de independencia y una del PSC, su socio de gobierno, en apoyo a la convocatoria electoral en Cataluña para el 21 de diciembre.

En su pregunta a la alcaldesa, Alberto Fernández Díaz ha reprochado a Colau que considere legítimo el gobierno cesado de Puigdemont y, en su opinión, se posicione junto al independentismo y le regale una mayoría con los votos expresados hoy en el Pleno.

Ada Colau le ha contestado que, como demócrata, considera que "los presidentes solo son legítimos cuando son elegidos por un Parlamento que ha sido elegido por la ciudadanía" y ha insistido en que Puigdemont "evidentemente está cesado pero es legítimo".

La alcaldesa ha asegurado que, "ni de lejos", hace responsable de la situación que se vive en Cataluña al gobierno de Puigdemont sino al "autoritarismo" del PP, "que practica el a por ellos, el ninguneo y la represión".

Aún así, Ada Colau ha cargado contra ERC y contra al vicepresidente Junqueras al que ha acusado de haber convencido a Puigdemont de que renunciase a convocar elecciones, como le pedían los comunes, con lo que en su opinión no hubiera habido "excusa para aplicar el 155" y de lanzar mensajes "crípticos" como "una pitonisa".

En respuesta a una pregunta de los republicanos sobre si el gobierno municipal ha hecho un plan de contingencia para afrontar los efectos del artículo 155, la alcaldesa ha explicado que ha encargado un informe al secretario municipal y se está estudiando, aunque se ha mostrado convencida de que "la convocatoria de elecciones hace pensar que no debe tener mucho impacto, al margen de la anomalía democrática que supone".