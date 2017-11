El abogado de Puigdemont asegura que solo un exconseller ha recibido la citación

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y de otros seis exconsellers, ha asegurado hoy que tiene "serias dudas" de que mañana vayan a practicarse declaraciones en la Audiencia Nacional porque solo uno de los exconsellers ha recibido la citación.

Alonso-Cuevillas, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha manifestado que el expresidente no le ha comunicado qué va a hacer mañana, si bien ha indicado que tiene "serias dudas" de que vayan a practicarse declaraciones ya que solo uno de sus defendidos, el exconseller de Territorio Josep Rull, ha recibido la citación en la noche de ayer, a las 23 horas.

En esta causa, una Justicia que se caracteriza por lenta, "ha puesto el turbo", ha criticado, lo que a su juicio demuestra que "no estamos ante un trato igualitario y "no se están respetando los más mínimos elementales derechos de las personas en un Estado de Derecho".

Ha señalado además que ha tenido conocimiento de la querella a través de la prensa, y ha cuestionado que la "Fiscalía General del Estado, antes de presentarla al propio juzgado, de comunicarla a los afectados, la filtró con esa desafortunada nota de prensa que decía 'Más dura será la caída", y el auto de admisión a trámite de la querella también lo ha conocido a través de la prensa.

Ha advertido que si los querellados reciben hoy la citación supondrá "un atropello absoluto de los más elementales derechos fundamentales" porque una causa así hay que "prepararla" y se ha de organizar una logística, porque los exconsellers y el expresidente "no pueden coger un avión o un tren normal a Madrid con el clima que hay porque tendremos un problema de seguridad"