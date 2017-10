Freixenet opta por quedarse en Catalunya

El goteo de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña -1.883 en algo menos de un mes- continúa, pero el ritmo de salida ha bajado considerablemente tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque es pronto para saber si se trata de un cambio definitivo de tendencia.

Más llamativa es la decisión de Freixenet de mantener su sede social en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) al entender que se ha recuperado el "orden constitucional" en Cataluña.

Desde el día posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre hasta ayer, lunes, han trasladado su domicilio social a otros puntos de España 1.883 empresas, entre ellas algunas tan relevantes como los dos grandes bancos catalanes -CaixaBank y Banco Sabadell-, el grupo energético Gas Natural Fenosa, la concesionaria Abertis o la inmobiliaria Colonial.

En la jornada de ayer, la última con datos disponibles, salieron de Cataluña 62 empresas, la cifra más baja en un día desde que comenzó el éxodo, según datos del Colegio de Registradores de España.

Esos 62 cambios de domicilio son menos de la mitad de los 140 registrados el pasado viernes, cuando el Parlamento de Cataluña declaró la independencia y el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

No obstante, este descenso no tiene por qué suponer una ralentización o un cambio de tendencia definitivo.

En otras ocasiones, durante el mes de octubre, el ritmo de salida ha disminuido en días concretos pero ha vuelto a repuntar posteriormente.

El éxodo comenzó el 9 de octubre -víspera del pleno convocado por el Parlament para debatir sobre la declaración de independencia-, cuando trasladaron su sede social 212 empresas.

En los cinco días laborales anteriores (del 2 al 6 de octubre) sólo habían salido de Cataluña 7 empresas.

El día en el que más compañías dejaron la comunidad (268) fue el 19 de octubre, fecha límite que había fijado el Gobierno para que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclarase si había declarado o no la independencia.

A continuación se sitúan el 9 de octubre (212), el 10 de octubre (177 empresas) y el 11 de octubre (155).

De las 1.883 sociedades que se han movido a otros puntos de España, 1.686 tenían su sede en Barcelona, 85 en Tarragona, 76 en Lérida y 36 en Gerona.

En sentido contrario, desde el 2 de octubre hasta ayer han trasladado su sede social a Cataluña 75 empresas, lo que deja un saldo negativo de 1.808.

En la jornada de hoy, de la que todavía no hay datos oficiales, el consejo de administración de Freixenet ha decidido finalmente mantener su sede social en Cataluña al entender que se ha recuperado el "orden constitucional".

La cúpula de Freixenet tenía claro hasta hace unas semanas que lo mejor era trasladar la sede para preservar la seguridad jurídica, pero ayer fuentes de la dirección admitieron a Efe que tenían "dudas" al entender que la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno calmaba la situación.

El presidente de Freixenet, Jose Luis Bonet, que preside también la Cámara de Comercio de España, ha sido uno de los empresarios más críticos con la deriva soberanista del Gobierno catalán y sus consecuencias para la economía catalana.

Por el contrario, Repara Tu Deuda, empresa dedicada a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad para la cancelación de deudas, ha anunciado hoy su decisión de llevar su sede social y fiscal desde Sabadell (Barcelona) a Madrid por la "inseguridad jurídica" y la "incertidumbre regulatoria".