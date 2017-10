Fachin acusa a Iglesias de actuar como Rajoy con el 155 y rechaza la intervención

El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha acusado hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de actuar como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su aplicación del artículo 155, al intervenir la marca en Cataluña, y ha rechazado la consulta planteada por la dirección nacional.

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación catalán de ayer, Fachin ha advertido de que con esta intervención la dirección nacional entra en "una dinámica muy preocupante", ya que "su estructura es igual a la de Mariano Rajoy para intervenir Cataluña".

El líder de la marca Podemos en Cataluña ha realizado estas declaraciones después de que el domingo la dirección del partido tomara el control de Podem Catalunya para convocar una consulta a las bases sobre cómo y con quién concurrir a las elecciones catalanas.

Una consulta que Fachin considera que carece de cualquier "garantía democrática" y es un "error histórico", y en la que ha dejado claro que no participará ya que "salga lo que salga, se hará lo que dice Pablo Iglesias".

Sobre la posibilidad de presentar su dimisión, después de que ayer el propio Iglesias considerara que se ha situado "políticamente fuera" del partido, Fachin ha dicho que dependerá de los órganos que tienen potestad para decidir eso, en referencia a la dirección en Cataluña, y solo cuando Podem ya no funcione como "herramienta" para hacer la política para la que fue creada.

Por eso, ha asegurado que Podem seguirá con su intención de dialogar con todo el mundo, incluidos los partidos independentistas y la sociedad civil.

En este sentido, ha reclamado a Catalunya en Comú, el partido que se plantea en la consulta de la dirección nacional como coalición para Podem, y en concreto a su líder, Xavier Doménech, que decida si "acata la imposición de Madrid" o está dispuesto a hablar con todo el mundo.

Fachin ha lanzado duras críticas a Pablo Iglesias, a quien se ha dirigido para señalarle todas las "irrealidades" en las que está basada la consulta a la militancia en Cataluña, como que los diputados de Podem "habían votado mal" ante la declaración de independencia o que la mayoría de la dirección catalana es anticapitalista.

También ha criticado que se haga una "pregunta cerrada" solo incluyendo la posibilidad de pactar con Catalunya en Comú y otras fuerzas hermanas, y que el plazo para contestar termine el próximo 7 de noviembre, la fecha límite para registrar coaliciones electorales, por lo que no habrá tiempo material para contabilizar los resultados.

Para Fachin ante "la represión y la situación de excepcionalidad y persecución política, y conculcación de derechos humanos en Cataluña", la única alternativa para presentarse a las elecciones del 21 de diciembre es crear "un frente democrático, todo lo amplio posible" que sirva para "enterrar" el 155 y respetar el espíritu del 1 de octubre.