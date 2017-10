Los consellers destituidos celebran una reunión en el Parlament presidida por Junqueras

Los cinco consellers del Govern cuya destitución anunció el pasado viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que siguen en Cataluña han celebrado este mediodía en el Parlament una reunión informal, presidida por Oriol Junqueras.

Poco después de que Carles Puigdemont -que como el resto de su ejecutivo no se da por destituido- compareciera en Bruselas para explicar sus planes, cinco miembros de su gabinete -Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó y el propio Junqueras- se han reunido entre las 13:45 y las 14:15 horas en la sala 9 del Parlament.

El encuentro ha tenido el simbolismo de celebrarse en martes, día habitual de las reuniones del Govern en el Palau de la Generalitat, la última de las cuales tuvo lugar precisamente hace hoy una semana.

Al finalizar la reunión los participantes en ella, que no se consideran destituidos en sus cargos, han declinado explicar en rueda de prensa las cuestiones que han tratado, y han argumentado que el 130 presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "ya ha hablado" desde Bruselas.

Los participantes en la reunión han confirmado, sin embargo, que no se han adoptado acuerdos, y que no han aprobado los decretos que estaban previstos para poder "desplegar" la ley de transitoriedad jurídica.

Josep Rull ha corroborado la intención, anunciada por Puigdemont, de "mantener vivas las instituciones legítimas", tras la intervención que pesa sobre ellas al ser aplicado el artículo 155 de la Constitución.

Tras unos días de confusión y silencio, Puigdemont ha comparecido hoy en Bruselas junto a siete de los consellers cesados, para anunciar que por el momento no piensa regresar a Cataluña porque a su juicio no se dan las "garantías" jurídicas para volver con "seguridad".

Puigdemont ha asegurado que "nunca" abandonará el gobierno de Cataluña, si bien ha apostado por afrontar la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre y ha retado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a aclarar si piensa "respetar" los resultados que arrojen las urnas.

Las fuerzas independentistas anunciaron ayer, con diferentes matices, su disposición a participar en las elecciones del 21D y esta semana decidirán si articulan una lista unitaria o apuestan por presentar listas por separado.