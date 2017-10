La CE no ha tenido contactos con Puigdemont pese a su presencia en Bruselas

La Comisión Europea (CE) no ha mantenido contactos con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont desde que este llegó a Bruselas el lunes, indicó hoy una portavoz comunitaria.

"No, no es el caso", dijo la portavoz Mina Andreeva durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario preguntada sobre si la institución había tenido contactos con el exjefe del Govern en las últimas 24 horas.

Asimismo, indicó que la posición de la Comisión Europea, que siempre ha considerado que la crisis catalana es un asunto interno de España, "no ha cambiado" pese al viaje de Puigdemont a otro Estado miembro.

La rueda de prensa diaria de la Comisión Europea tuvo hoy menos asistentes de lo habitual ya que se celebró solo media hora antes que la convocada por el expresidente de la Generalitat para las 12.30 horas (11.30 GMT) y a la que asisten decenas de periodistas de medios españoles e internacionales, según pudo constatar Efe.

Puigdemont llegó este lunes a Bruselas, según confirmó el Gobierno español, después de que el fiscal general del Estado de España, José Manuel Maza, anunciara una querella por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del gobierno regional, así como otra querella contra la Mesa del Parlamento catalán.

El expresidente contactó ayer con el abogado belga Paul Bekaert, que en el pasado ha defendido a miembros de ETA que afrontaban su expulsión de Bélgica por los procesos judiciales abiertos en España, si bien Puigdemont aún no ha decidido si pedirá asilo político en Bélgica, según el letrado.