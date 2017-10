Colau descarta "absolutamente" ser la candidata a presidir la Generalitat

a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha descartado "absolutamente" ser candidata a presidir la Generalitat en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno en Cataluña para el próximo 21 de diciembre, en las que cree que "lo mejor es que todo el mundo participe".

En declaraciones al programa "Els Matins" de TV3, Colau ha confirmado que ayer, en una reunión de urgencia, la ejecutiva de Catalunya en Comú decidió concurrir a los comicios, una decisión que cree que la coordinadora nacional tomará esta semana y que hay un "consenso absoluto" en que el mejor candidato es el actual portavoz en el Congreso de Cataluña en Comú, Xavier Domenech.

En esta reunión se decidirá también si Catalunya en Comú presenta una candidatura de coalición con otras fuerzas políticas.

Colau ha considerado que hay que "ir con alianzas lo más amplias posibles", pero ha asegurado que no han recibido ninguna propuesta para formar parte de una candidatura civil amplia, que supere el ámbito de los partidos, una posibilidad que ella "no ve tanto".

Ada Colau ha lamentado "la situación de gobierno intervenido y de incertidumbre" en Cataluña por los "efectos prácticos de la vía unilateral" que "mucha gente ve que no lleva a ninguna parte", y ha pedido "trabajar para recuperar el autogobierno y la normalidad institucional".

La alcaldesa de Barcelona ha pedido asimismo explicaciones al gobierno de la Generalitat de "la situación actual y de por qué se ha actuado o no actuado como se ha hecho en las últimas horas", y ha revelado que este fin de semana le mandó un mensaje al cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y no ha recibido respuesta de ningún tipo.

Respecto a si ha tenido contactos con el gobierno español a raíz de la aplicación del 155 en Cataluña, Colau ha asegurado que nadie ha contactado con ella ni con el ayuntamiento y que, por su parte, tampoco tiene "intención de hacerlo, en principio".