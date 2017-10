El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se encuentra en Bruselas, han confirmado a Efe fuentes del Gobierno.

El viaje, que ha adelantado en su página web El Periodico de Catalunya, se ha confirmado apenas una hora después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunciara la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del Govern, así como otra querella ante el Tribunal Supremo contra la mesa del Parlament.

Esta misma mañana Puigdemont, cesado por el Gobierno como presidente catalán, ha publicado en la red Instagram dos fotos hechas desde un patio interior del Palau de la Generalitat, aunque no aclaraba si las fotografías han sido tomadas hoy o fueron captadas con anterioridad.

Las fuentes consultadas no han explicado cuál es el objetivo de este viaje, si bien ayer el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugirió en su cuenta de Twitter que Puigdemont puede solicitar "asilo político" en Bélgica.

Una posibilidad de la que enseguida se desmarcó el primer ministro belga, Charles Michel, quien aseguró que el asilo para el expresidente catalán "no está en absoluto en el orden del día de su Gobierno".

El diario La Vanguardia asegura que otros exmiembros del Govern acompañan a Puigdemont y que esta tarde pueden hacer una comparecencia conjunta desde la capital comunitaria.