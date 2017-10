Catalunya en Comú rechaza formar parte de bloque soberanista en las elecciones del 21-D

Catalunya en Comú rechaza formar parte de un bloque común soberanista de cara a las elecciones catalanas del próximo día 21 de diciembre, convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien la formación no reconoce sin embargo como máxima autoridad de Cataluña.

En declaraciones a RAC1, la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha dejado claro que la formación no se plantea "ahora mismo" formar parte de un frente común soberanista "de cara al 21 de diciembre", pero también ha destacado que "es obvio que estamos al lado de las autoridades catalanas y del país".

Alamany ha dicho que "no reconoce" que Rajoy sea la autoridad máxima de Cataluña porque "la autoridad es de los que fueron escogidos por las urnas. Hasta que no haya otras elecciones, se deberán respetar".

A su juicio, las demandas "del pueblo catalán continuarán estando el 22 de diciembre, y se me haría muy extraño dejar estas elecciones en manos de los que defienden el statu quo, y ha agregado que considera que Cataluña se encuentra "en una situación de excepcionalidad democrática en la que el Parlament se ha disuelto y se han convocado elecciones".

Por otra parte, ha reclamado que Carles Puigdemont "explique al país en qué situación estamos". "Yo también agradecería que el vicepresidente Junqueras, más allá de artículos, nos pudiera dar a todos un mensaje de cómo está el país y hacia qué futuro andamos".

Alamany, por otra parte, cree que la persona que mejor representa el espíritu de los comunes es Xavier Domènech, quien "es obvio que debe tomar una decisión en los próximos días. Y lo tiene que hacer pronto", ha concluido.