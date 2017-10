Sánchez: las elecciones las ganaremos los que vamos a favor de la convivencia

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido hoy de que las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, las ganarán quienes están "a favor de la convivencia entre catalanes" y no van "contra nadie", entre los que ha situado al PSOE.

Sánchez, que ha inaugurado en Toledo el 11 Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha en el que será reelegido secretario general del partido en la región Emiliano García-Page, ha afirmado que "ante la disyuntiva de dar la espalda a España, el PSOE está con la Constitución, con la democracia y con el autogobierno catalán".

Y por ello, ante las elecciones convocadas para el 21 de diciembre en Cataluña, ha sostenido: "Ganaremos las elecciones los que no vamos contra nadie, sino los que vamos a favor de la convivencia entre catalanes".

En cambio, ha advertido de que quienes han hecho "más contra el autogobierno de Cataluña" ha sido el secesionismo catalán, que ha "traicionado el catalanismo que logró el más alto nivel de autogobierno", que "no es una concesión, "sino el derecho del pueblo de Cataluña que ha sido violentado por los secesionistas".

También, el secretario general del PSOE, que visita por primera vez Castilla-La Mancha tras su victoria en las primarias de mayo, ha afeado que, "aunque el secesionismo pretenda adornar sus puestas de escena, con estética, con falsa épica y gritos de libertad", el movimiento separatista "persigue lo contrario, la ilegalidad, la unilateralidad y la fractura social".

Por ello, ha incidido en que tras la causa secesionista "no hay ninguna bandera de izquierdas, ni de igualdad" y ha asegurado que el "único partido de izquierdas que ha entendido eso es el PSOE".

Frente a los socialistas, Sánchez ha situado "otra izquierda que ha prestado un pobre servicio a la ciudadanía" con sus "vacilaciones" y "por no querer identificar el independentismo con una vuelta al pasado".

Sánchez también se ha preguntado cómo los independentistas catalanes van a poder defender que Cataluña "quiere ser un nuevo Estado europeo, con valores europeos", mientras existen "catalanes de primera o de segunda, según su adscripción" y ha querido saber "qué credenciales europeístas" podrán presentar cuando "han vulnerado" la legalidad y unidad de su propio Estado.