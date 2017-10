Rivera avisa: Ya no vale "pastelear" con quienes quieren romper España

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que su partido irá a las elecciones catalanas con un mensaje "nítido" y el compromiso de no pactar con quienes quieren romper España: "Ya no vale pastelear con Puigdemont o Junqueras. Eso ya no sirve".

En una intervención previa al Consejo General de Ciudadanos para abordar la situación de Cataluña, Rivera ha reconocido que hay "nostálgicos del pasteleo, que les gustaría arreglar esto en una habitación y repartirse dinero, indultos y otras cuestiones", pero se ha mostrado convencido de que el pueblo español no permitirá "ningún enjuague o apaño" con quienes han querido liquidar la democracia.

De cara al 21 de diciembre, Rivera ha cerrado filas en torno a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

A su juicio, "tenemos la mejor candidata, el mejor equipo y el mejor proyecto para tener un Gobierno decente y digno a la altura de los catalanes".

"Ahora es el momento de apoyar a nuestros candidatos" ha dicho Rivera que ha valorado que Ciudadanos tenga "hechos los deberes" y los militantes ya hayan votado a Arrimadas en unas primarias "porque sabíamos que esto podría pasar".

Y sobre las listas electorales, ha asegurado que Ciudadanos está preparado "para el momento en el que nos ha puesto la historia".

Rivera se ha dirigido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha reprochado que ayer votó con los independentistas para que no se aplicara la Constitución española "y eso -ha dicho- va quedar grabado en la retina de todos".

En su opinión, esta actitud invalida a Podemos para sacar a Cataluña del "agujero".

Por ello, ha dicho a Iglesias y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tendrán que explicar "muy bien" antes de las elecciones qué van hacer con los escaños que saquen "si van a apoyar a Junqueras o a Arrimadas y si van apoyar la Constitución o a quienes la liquidan".

Y ha asegurado que si la suma de los constitucionalistas tiene un escaño más que los separatistas "hay que intentar formar gobierno. Es una obligación histórica y quien no lo haga lo va a pagar para siempre".

Por eso, ha insistido, el objetivo es que la lista más votada encabece gobierno, "que llame a los demás partidos y forme gobierno porque hay que sumar".

Sobre el artículo 155, Rivera ha dicho que "no es una varita mágica", pero sí el cauce para convocar unas elecciones.

"Pero la educación, los medios de comunicación, las redes clientelares sólo se arregla gobernando. No hay una varita mágica para que Cataluña cambie en un cuarto de hora" ha dicho.

Para Rivera, "eso se hace con coraje y hambre de victoria",algo que los "viejos partidos no tienen" pero sí Ciudadanos, con un proyecto para Cataluña y para toda España.

También se ha referido al "nuevo patriotismo de España" y ha considerado que "quien no lo quiera ver, le va a pasar por encima".

"Este es nuestro momento" ha dicho Rivera en una intervención con tintes de mitin electoral. "La historia nos pide que estemos a la altura" ha señalado.

Y en ese escenario se ha mostrado convencido de que la candidata Arrimadas será capaz de dialogar, "reconciliar a los catalanes y gobernar para todos".

También ha pedido a los partidos que no confían en la victoria que "dejen paso" a Ciudadanos y que se sumen "luego si quieren" a un Gobierno alternativo.

Además, ha asegurado que decir que en Cataluña siempre ganan los nacionalistas es "un mantra".

Rivera ha avanzado que mañana se sumará en Barcelona a la manifestación por la unidad de España convocada por Sociedad Civil Catalana.