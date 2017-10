Millo: "La máxima autoridad hoy en Cataluña es el presidente del Gobierno"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha subrayado que hoy la máxima autoridad en Cataluña es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que Carles Puigdemont ya no es el presidente de la Generalitat.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Millo ha indicado que, aunque no ha hablado con ninguno de los miembros del cesado Govern, "entiendo que lo que harán es acatar esta decisión y permitir que, a través de unas medidas que se toman con serenidad y prudencia, recuperemos la legalidad democrática, rota ayer en el Parlament".

A su juicio, ahora se trata de "garantizar la convivencia y, sobre todo, lo más importante de las medidas de ayer es que los catalanes puedan decidir sobre su futuro, todos y legalmente, en unas elecciones el próximo 21 de diciembre".

Sobre estas elecciones, ha dejado claro que los partidos independentistas podrán concurrir, puesto que "la defensa de la aspiración legítima de la independencia se puede defender democráticamente, nadie ha dicho lo contrario, siempre ha sido así y que yo sepa no ha habido ninguna modificación al respecto".

A su juicio, "una cosa es defender la independencia y otra es imponerla rompiendo con la legalidad democrática vigente, que es lo que hizo ayer el Parlament y esto es lo que debemos corregir".

Respecto a que pueda haber partidos que boicoteen estos comicios, Enric Millo ha mantenido que "la posibilidad de que haya un boicot al funcionamiento normal del sistema democrático sería evidentemente un comportamiento muy grave" y ha agregado que espera que esto no ocurrirá.

A Millo le cuesta imaginar "que los demócratas quieran boicotear unas elecciones democráticas donde las urnas estarán puestas para que todos, no solo unos cuantos catalanes, y de manera legal puedan expresar su voluntad política en relación con el futuro de Cataluña".

Asimismo, ha considerado que Puigdemont hubiera podido convocar elecciones también, según la legalidad vigente, "lo que hubiera cambiado el escenario y nos hubiera obligado a todos a cambiar la situación".

Ha asegurado que continuará siendo el delegado del Gobierno en Cataluña y que nunca ha estado sobre la mesa que acabe en la presidencia de la Generalitat, y ha explicado que, tras los ceses del presidente de la Generalitat y del resto de miembros del Govern, así como de diferentes oficinas y delegaciones en el extranjero, "se han designado unos organismos que dependen de diferentes ministerios".

Sin embargo, ha destacado, "la voluntad es que sean los mínimos posibles, pero no podemos descartar que cada ministro, en función de sus responsabilidades, a partir de hoy, decida otros ceses que se puedan producir".

En cuanto a los Mossos d'Esquadra, ha dicho que la responsabilidad de dirigir el cuerpo a partir de ahora recaerá en el Ministerio del Interior.

Enric Millo ha insistido en que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada ayer en el Parlament, "rompe absolutamente con la legalidad, es un paso en esta escalada de ilegalidades y de rompimiento del orden constitucional. Lo de ayer fue muy grave y es lo que ha provocado estas medidas".

Además, ha argumentado que el Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir su nulidad, "por lo que la suspensión será inmediata y esta declaración no tendrá efecto, estará suspendida"".

El delegado del Gobierno en Cataluña entiende que "todos los demócratas aceptarán que estas normas y estos acuerdos se puedan llevar a cabo de manera pacífica y moderada, con toda la prudencia y la serenidad que requiere la situación".

Millo espera que "no habrá desobediencia y, si la hay, evidentemente el Estado tiene los recursos para exigir que se cumpla la legalidad democrática vigente".

En su opinión, "la gran virtud de las medidas del Gobierno es que dejan fuera a las personas que han decidido romper con la legalidad y apostar para que el conjunto de los catalanes decidamos quiénes queremos que gobiernen en Cataluña en unas elecciones democráticas y legales".