Miles de personas llenan la plaza de Colón para defender la unidad de España

Miles de personas se han concentrado hoy en la plaza de Colón de Madrid, ataviados con numerosas banderas de España, para defender la unidad del país y la Constitución, al día siguiente de la aplicación del artículo 155 en Cataluña tras la proclamación de la independencia por el parlamento catalán.

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) ha convocado el acto, al que han acudido, entre otros, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

En la plaza, cuyas calles aledañas se han cortado al tráfico, ha sido ambientada de forma festiva con clásicos de la música española como "Viva España" de Manolo Escobar y otras más contemporáneas como canciones de Melendi o El Canto del Loco.

"Puigdemont a prisión", "No a la impunidad de los golpistas", "Juntos" y "Viva España unida", han sido algunas de las consignas que se han podido leer en los carteles de la manifestación, cuyos organizadores han indicado a EFE que había alrededor de 200.000 personas.

Las banderas constitucionales españolas y la señera no han sido las únicas que han podido verse durante la concentración, puesto que algunas personas han portado la bandera de la Cruz de Borgoña o la del águila franquista.

No han faltado insistentes gritos que han pedido la encarcelación de los políticos independentistas catalanes, así como la ilegalización de los partidos secesionistas.

Durante la intervención, los organizadores en el acto han defendido que "hay que luchar contra los políticos enemigos de España para demostrar que vamos a recuperar Cataluña con el cumplimiento de la ley".

"Exigimos cárcel para los golpistas y apostar con claridad que no pararemos hasta meterlos en prisión", ha dicho una de las portavoces de Denaes en el acto.

Como un "auténtico golpe de Estado" contra el Estado de derecho, contra la legalidad y contra la propia Cataluña ha definido Cristina Cifuentes la proclamación de ayer en declaraciones a los medios al inicio de la concentración.

Cifuentes ha defendido la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al cesar a Carles Puigdemont.

Por su parte, el vicesecretario general de Comunicación ha expresado un mensaje de "tranquilidad y de esperanza" a todos los catalanes y todos los españoles: "Cataluña no es independiente y España sigue unida".

Casado ha defendido que, frente a la "cobardía" del gobierno de la Generalitat, el Gobierno ha llamado a las urnas en un marco legal "absolutamente garantista".

También que los partidos independentistas podrán concurrir en libertad en los comicios y presentar su proyecto político.

Tras una hora de duración, el acto ha terminado sin incidentes y cerrado con el himno del país y sonoros gritos de "Viva España".