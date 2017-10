España envía un modelo de no reconocimiento de Catalunya

En un escenario en que muchos países han anunciado que no reconocen Catalunya como estado –con mayor o menor contundencia- y otros trabajan en mociones en sus parlamentos para debatir su reconocimiento, el gobierno Español ha dado otro paso. Según explica Markus Preiß, corresponsal en Bruselas de la televisión alemana Ard, el Estado habría enviado una nota que quiere servir de modelo para los países europeos para no reconocer Catalunya.

Preiß ha adjuntado, en su cuenta de Twitter, el texto que habría enviado Madrid a las cancillerías europeas. Es un modelo donde todo está redactado y solo hay un espacio para incluir el nombre del país. La nota va acompañada de una carta donde se pide que el no reconocimiento se haga lo antes posible.