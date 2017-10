La comunidad internacional no reconoce la independencia de Cataluña

Los principales países del mundo -entre ellos EEUU, Alemania, Reino Unido y Francia- y destacadas instituciones como la UE, la ONU y la OTAN expresaron hoy su rechazo a la independencia de Cataluña y mostraron su apoyo a la unidad de España.

Tras la declaración unilateral de independencia aprobada hoy por el Parlamento catalán, los gobiernos y las cancillerías de los países más poderosos de la comunidad internacional respaldaron al Gobierno de Mariano Rajoy y abogaron por encontrar una solución dentro del orden constitucional español.

Estados Unidos dejó claro que "Cataluña es una parte integral de España" y mostró su respaldo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España "fuerte y unida".

"Cataluña es una parte integral de España, y Estados Unidos apoya las medidas constitucionales del Gobierno español para mantener a España fuerte y unida", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado suscrito también por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien reiteró el respaldo del presidente Donald Trump al Ejecutivo español.

El Gobierno de Alemania aseguró por su parte que no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento regional, al tiempo que subrayó su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de España.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, afirmó en un comunicado que su país apoya la "clara postura" del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en defensa del "orden constitucional", a la vez que subrayó que la "soberanía y la integridad territorial de España son y se mantienen inviolables".

También el Gobierno del Reino Unido dejó claro que "no reconoce ni reconocerá" la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

"Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España", señaló un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May.

Asimismo subrayó que esa declaración unilateral de independencia de la región de Cataluña "está basada en una votación que fue declarada ilegal por tribunales españoles".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó también que el "único interlocutor" de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al tiempo que subrayó que la situación en la región de Cataluña es un "asunto interno" español.

Italia tampoco reconoce "ni reconocerá" la declaración de independencia de Cataluña, afirmó el ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, a la vez que calificó esa decisión del Parlamento de esa comunidad autónoma de "gesto gravísimo y fuera del marco de la ley".

En la misma línea se pronunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien aseguró que España sigue siendo el "único interlocutor" de la Unión Europea, al tiempo que afirmó que para la Unión "nada cambia".

"Para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza", escribió Tusk en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, expresó igualmente su respeto por las decisiones que tome el Gobierno español ante la declaración unilateral de independencia por parte de la región de Cataluña.

"Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el Gobierno" español, indicó a Efe Juncker, que también reiteró su rechazo a los separatismos y agregó que "Europa, la UE, la Comisión, no tienen que implicarse en ese proceso".

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó asimismo que "nadie" en la Unión Europea (UE) reconocerá la declaración de independencia votada en el Parlamento catalán y pidió "restablecer la legalidad como base para el diálogo".

"Nadie en la Unión Europea va a reconocer esa declaración", dijo el político italiano del Partido Popular Europeo en español en la red social Twitter.

La OTAN afirmó que la crisis en Cataluña debe ser resuelta "dentro del marco constitucional español" y subrayó que España es un miembro "comprometido" de la Alianza Atlántica.

"El tema catalán es un asunto interno que debería ser resulto dentro del orden constitucional de España", dijeron a Efe fuentes de la OTAN.

También el secretario general de la ONU, António Guterres, animó a "buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española" ante la crisis en Cataluña.

"El secretario general anima a todas las partes a buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española y a establecer canales políticos y legales", dijo su portavoz Farhan Haq al ser preguntado al respecto.

El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, expresó su "total solidaridad" con la defensa de la unidad de España y su deseo de que se aseguren los canales de diálogo bajo el cumplimiento de la Constitución española.

Desde Escocia, la secretaria de Cultura, Turismo y Asuntos Exteriores del Gobierno autónomo, la nacionalista Fiona Hyslop, defendió una solución para la situación en Cataluña que respete "la democracia y la legalidad".

En Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ratificó el apoyo de su país a la integridad territorial de España y a su Gobierno ante la declaración de independencia de Cataluña, y dijo que al mundo le conviene una España unida.

Rusia señaló que su posición respecto a la situación "no ha cambiado" y "sigue siendo la misma", en alusión a la declaración unilateral de independencia, que considera un asunto interno español.

"Nuestra posición sobre este tema es consistente y no ha cambiado. La hemos hecho pública repetidas veces en la página web del Ministerio de Exteriores", dijo la portavoz de este departamento, María Zajárova, desde Buenos Aires, donde se encuentra en visita de trabajo.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró por su parte, que "Canadá reconoce una España unida", en el transcurso de un acto público celebrado en Quebec.

Para el Ministerio de Exteriores de Turquía, la DUI "no representa un paso en la dirección correcta" y "no refleja la voluntad del pueblo de España y la región", según se señala en un comunicado.

En el texto se dice además que la declaración de independencia "no representa un paso en la dirección correcta. Consideramos fundamental respetar la integridad territorial de España, junto a la Constitución y la voluntad del pueblo español".

Otros países como Ucrania, Polonia, Bélgica, Chipre, Bulgaria, Serbia, Estonia, Letonia, Lituano y Malta mostraron también su apoyo al Gobierno de España y pidieron la búsqueda de una solución en el marco de la Constitución y la legalidad españolas.