El PSOE ruega a Rajoy que acepte la reversibilidad del 155: si no se arrepentirá

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha pedido "por favor" al presidente Rajoy que acepte la "reversibilidad" del 155, si Puigdemont convoca elecciones: "Si acepta nuestra enmienda tendrá más tiempo, si no se cerrará una puerta y quien sabe si un día se arrepentirá de no haberla utilizado".

En su intervención en el pleno de la Cámara Alta llamado a autorizar al Gobierno a aplicar las medidas del 155 en Cataluña, el portavoz socialista se ha volcado en pedir a Rajoy que acepte la enmienda "más importante" que ha presentado su grupo, dirigida a que las medidas del 155 se puedan suspender si el president Carles Puigdemont convoca elecciones autonómicas.

"Le pido una oportunidad de arreglar la situación hasta que no hayamos comprobado que no existe ninguna alternativa, se lo pido por favor", ha clamado el senador burgalés, tras subrayar que en esta crisis territorial el PSOE "está con la Constitución, no con el Gobierno".

