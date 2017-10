Iglesias: "Es un día triste, seguiremos defendiendo un referéndum pactado"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha opinado hoy, ante la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán, que hoy es un "día triste" para España y Cataluña y ha subrayado que su formación seguirá defendiendo la celebración de un "referéndum pactado".

Además, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que los representantes de Catalunya Sí que Es Pot hayan votado a favor de la declaración de independencia, ha apuntado que lo que le ha transmitido el secretario general de Podem en Cataluña es que "él ha votado que no" y que los diputados de CSQP "han votado que no".

"Cualquiera que no esté en esta posición está políticamente fuera de Podemos", ha subrayado el líder de la formación morada.