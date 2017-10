Podemos tiene "serias dudas" sobre la legalidad de la tramitación del 155

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Senado, Maribel Mora, ha advertido hoy de que su formación tiene "serias dudas" sobre la legalidad del procedimiento que el Senado está siguiendo para tramitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra la Generalitat, que califica de "excepcional".

Poco antes de la reunión a puerta cerrada de la ponencia encargada de dar su curso a las medidas propuestas por el Gobierno al amparo de este artículo, Mora y uno de los ponentes de Unidos Podemos, Óscar Guardingo, han anunciado que pedirán la suspensión de la reunión si no reciben antes un informe sobre la legalidad de la tramitación requerido al letrado mayor de la Cámara Alta.

Todo ello porque no se escuchó a la Junta de Portavoces cuando el sábado pasado la Mesa aprobó el calendario de tramitación, en el que no pueden participar los senadores por designación autonómica, y también porque los grupos no podrán presentar enmiendas de totalidad al dictamen que se votará mañana viernes en el pleno del Senado.

Tampoco, ha denunciado Mora, se va a permitir a los grupos introducir enmiendas como tales en la ponencia, sino "mejoras" o "aportaciones" sobre las medidas propuestas por el Gobierno, de manera que los grupos no podrán hacer modificaciones; "o se está a favor o en contra", ha zanjado.

En opinión de Unidos Podemos, se trata de un procedimiento que "vulnera" el derecho de "participación política" de la oposición y que aplica "de manera excepcional" el Reglamento de la Cámara en el momento "más importante de la democracia", ha añadido Mora.

Los senadores de Unidos Podemos pedirán la suspensión de la ponencia si no reciben garantías de la legalidad del procedimiento e incluso están dispuestos a hacer su propia propuesta de dictamen de ponencia, al margen del que se pueda aprobar gracias a la mayoría absoluta del PP.