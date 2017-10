Miles de estudiantes se manifiestan en Barcelona a favor de la independencia

Miles de estudiantes universitarios y de secundaria se han manifestado este mediodía por el centro de Barcelona para reclamar que se proclame la independencia, que no se aplique el artículo 155 de la Constitución y para pedir la liberación de Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Omnium).

Convocada por la plataforma Universitats per la República y el Sindicato de Estudiantes, la manifestación ha arrancado de la plaza Universitat encabezada por una pancarta con el lema "El pueblo ha votado. Ahora República", hasta llegar a la plaza Sant Jaume, para exigir al presidente de la gobierno Catalán la "proclamación de la república catalana, atendiendo a los resultados del referéndum celebrado el pasado 1 de octubre".

La convocatoria ha reunido a unos 20.000 manifestantes, según los organizadores, mientras que la Guardia Urbana los ha cifrado en 9.000.

Cuando la manifestación ha pasado ante la sede Òmnium Cultural, algunos de los manifestantes han depositado claveles ante la puerta de la entidad y han entregado cartas escritas por ellos dirigidas a Sànchez y Cuixart, en las que les ofrecen su apoyo.

Ante la sede de Òmnium, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, y el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han pedido a los estudiantes que sigan con sus movilizaciones, "luchando por las libertades de Cataluña".

"No os dejéis engañar, el futuro es vuestro", les han exhortado.

Tras pedir la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium, a quienes ha calificado de "dos personas buenas", Mauri ha criticado a "un Estado que ataca la democracia con violencia" y ha animado a los estudiantes a que sigan manifestándose "de forma pacífica pero contundente".

"Con esta respuesta vuestra sabemos que no pasarán, si os mantenéis firmes, no pasarán", ha gritado Mauri, a lo que los estudiantes han respondido coreando el lema: "¡No pasarán! ¡No pasarán!"

"A los 'jordis' les diremos que habéis venido. Gracias", ha concluido Marcel Mauri.

Por su parte, el vicepresidente de la ANC ha agradecido "al mundo universitario que esté organizado" y que desde el 20 de septiembre esté "en primer plano" en las movilizaciones.

Alcoberro ha asegurado que ANC y Òmnium continuarán "siempre al servicio del pueblo y al servicio de la independencia de Cataluña", y ha pedido a los estudiantes que "mantengan la lucha" y trabajen "por la libertad de los presos y la libertad de Cataluña".

Durante todo el recorrido, los estudiantes han proliferado consignas como "independencia", "las calles serán siempre nuestras", y "presos políticos libertad", que han ido subiendo de tono al correr el rumor entre los manifestantes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont podría convocar elecciones autonómicas.

Los estudiantes han coreado a partir de este momento consignas como "presidente, queremos ser independientes", "PDeCAT, la paciencia se nos está acabando", "Govern traidor, ni olvido ni perdón, esto es un traición" o "hemos votado, aplica el resultado".

Cuando los helicópteros de la Policía Nacional han sobrevolado la manifestación en Barcelona, los estudiantes han protestado a gritos de "fuera las fuerzas de ocupación".

A su llegada a la plaza Sant Jaume, donde se han quedado unos 4.000 estudiantes según la Guaria Urbana, los estudiantes han cantado el himno nacional de Cataluña "Els Segadors", y han seguido coreando consignas a favor de la independencia y para pedir al libertad de Sánchez y Cuixart.

En la plaza de Sant Jaume ha sido detenido el expedicionario Álvaro de Marichalar por los Mossos d'Esquadra por desobediencia y resistencia a la autoridad, tras enfrentarse a un grupo de agentes que le habían sacado de la plaza y le habían introducido en el Palau de la Generalitat para evitar enfrentamientos con independentistas.

En Girona la manifestación de estudiantes ha contado con presencia de unas 1.500 personas, en Lleida con 1.200 y en Tarragona ha sumado a 500 estudiantes, según la respectivas policía locales.