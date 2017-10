JxSí traslada al Govern su deseo de aprobar la declaración de independencia

El grupo de Junts pel Sí (JxSí) ha decidido hoy trasladar al Govern su deseo de que el pleno del Parlament que empieza mañana apruebe la declaración de independencia de Cataluña y no contempla otros escenarios que no sean este, han indicado fuentes de esta formación.

JxSí ha mantenido esta tarde en el Parlament una larga reunión de más de dos horas que ha servido para que los 61 diputados que conforman el grupo mayoritario de la cámara haya adoptado una postura "clara" y "unitaria" ante el pleno convocado para mañana por la tarde.

Esta postura constituye "un mandato", han precisado las mismas fuentes, y el presidente y la portavoz del grupo, Lluís Maria Corominas y Marta Rovira, respectivamente, deberán trasladarlo en la próxima reunión que mantengan con el Govern, y que podría ser hoy mismo.

Ha habido unanimidad en JxSí, por tanto, al expresar su voluntad de "hacer efectiva la declaración de independencia" en el pleno, pero en cambio no ha quedado claro si esto implicará votar la declaración de independencia en sí misma, tal y como apuntaba el presidente catalán, Carles Puigdemont, en su segunda carta de respuesta al requerimiento del Gobierno del Estado.

Como alternativa a esta votación, hay diputados de JxSí que se inclinan por votar únicamente un mandato al Govern para que esta "haga efectiva" la declaración de independencia.

JxSí ha descartado otros escenarios, como el de convocatoria de unas elecciones autonómicas y, de hecho, y según las mismas fuentes, "no ha habido ningún diputado" que las haya planteado, puesto que "no figuran en nuestra hoja de ruta".

Ante la posibilidad de que el Senado apruebe aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, JxSí ha acordado adoptar una posición de "resistencia" y de "defensa del mandato recibido de los ciudadanos en el referéndum del 1 de octubre" consistente en "hacer efectiva la declaración de independencia".

En la reunión han habido dos intervenciones de diputados que han sido muy aplaudidas por el resto de miembros de JxSí, las de Germà Bel y Oriol Amat, ambos independientes y economistas, ya que al parecer han conseguido "sintetizar" la postura compartida de estos parlamentarios independentistas.

"Creemos -han explicado las mismas fuentes de JxSí- que ahora ya no toca repetir el debate que ya tuvimos en 2006 sobre la hoja de ruta, porque todos sabemos qué comportaba" defender la independencia "y sabíamos que llegaría el momento de hacerla efectiva".