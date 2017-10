El PSOE insiste en que si Puigdemont convoca elecciones sin DUI se frena el 155

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha insistido hoy en que una convocatoria de elecciones del president Puigdemont "en el marco de la legalidad vigente y con rechazo a cualquier DUI comportaría que no se ponga en marcha" el artículo 155 de la Constitución.

"Ni política ni jurídicamente sería necesaria la aplicación del 155", ha subrayado.

Robles ha defendido que esta posición "muy clara" de los socialistas coincide con la manifestada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido esta mañana de que con la mera convocatoria de elecciones "no se arreglan las cosas".

Poco después, Catalá ha matizado que será el Senado quien tenga que tomar la decisión respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, si finalmente Puigdemont convoca elecciones autonómicas.

La portavoz socialista y exmagistrada del Tribunal Supremo ha argumentado que la ley de referéndum y la de transitoriedad "no existen, no tienen virtualidad jurídica ni política, porque han sido declaradas nulas por el Tribunal Constitucional", lo que supone que la convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont en el marco de legalidad y la Constitución "sería una manifestación de acatamiento" de dicho marco.

En ese caso, que excluiría la DUI, "no sería procedente" ni "tendría razón de ser" la puesta en marcha del 155 el próximo viernes en el pleno del Senado, ha dicho.

Por eso, Robles ha pedido "valor" y "valentía" al president y ha vuelto a llamar a la "responsabilidad" que tiene "con su comunidad y con la historia" para que convoque elecciones y "lleve sus posiciones al marco de convivencia que ofrece la Constitución" Española.

"Si el 155 se pone en marcha finalmente, será responsabilidad exclusiva suya, que no ha tenido la visión histórica que Cataluña necesita en este momento de convocar elecciones", ha señalado.

A tres días para que se produzca la votación en el Senado que activaría las medidas del 155, la portavoz parlamentaria ha confirmado que su grupo no ha puesto inconveniente en aplazar una semana la constitución de la comisión de revisión del modelo autonómico que ha promovido en el Congreso, dado que la petición de aplazamiento del grupo mixto se ha hecho con "ánimo constructivo" y para "dar más tiempo" a que se normalice la situación.

Por el momento, solo el PP, el PSOE y Cs se han mostrado dispuestos a trabajar ya en esa comisión, mientras que ERC ha asegurado que no formará parte de ella y el PDeCAT y Unidos Podemos y el PNV mantienen en suspenso su participación.