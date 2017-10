Mañana no se podrá aparcar en el centro de Madrid ni circular a más de 70 km/h

El Ayuntamiento de Madrid ha activado para mañana, miércoles, el 'escenario 2' del protocolo contra la contaminación, que implica que los coches de no residentes no podrán aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en la almendra central de la capital.

Además, la velocidad de circulación en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad, en ambos sentidos, estará limitada a 70 kilómetros por hora.

Estas medidas se decretan como consecuencia de los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) siguen siendo desfavorables.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, firmará hoy el decreto de activación del Protocolo, que estará vigente durante el tiempo que dure el episodio de contaminación y que dará paso a la activación de las sucesivas medidas de restricción de circulación comprendidas en el mismo, en el caso de que las superaciones se mantengan o se incrementen, y si las condiciones meteorológicas no pasan a ser favorables.

El siguiente paso es el 'escenario 3', que se activa con dos días consecutivos de nivel de aviso y supone la prohibición de circular al 50 por ciento de los vehículos, según tengan matrícula par o impar.

El Ayuntamiento informará a los ciudadanos de las restricciones al tráfico a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid, sitio web http://madrid.es y redes sociales.

El Gobierno local recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en coche privado, el uso compartido de dichos vehículos.