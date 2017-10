Iceta niega "ruptura" en el PSC y pide diálogo: "Nadie quiere la aplicación de 155"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha negado que pueda haber una "ruptura" en el PSC ni "discrepancias" con el PSOE sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que "ningún socialista quiere", y ha exigido "diálogo" al presidente catalán, Carles Puigdemont, o bien que convoque elecciones ya.

Tras la reunión de la ejecutiva, Iceta ha comparecido en rueda de prensa, con la presencia de dirigentes del PSC como la número dos del partido y alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, la líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, el secretario de Organización, Salvador Illa, o la portavoz en el Parlament, Eva Granados.

Después de la dimisión de la alcaldesa Núria Parlon de la ejecutiva del PSOE por su rechazo al 155, oposición a la que se unieron diversos alcaldes o el exlíder del PSC Raimon Obiols, Iceta ha sido contundente.

"No habrá una ruptura del PSC, porque estamos unidos en las ideas básicas de que no queremos que las instituciones catalanas sigan en la ilegalidad, ni que una minoría se imponga a una mayoría, ni que el proceso independentista arrase con todo", ha advertido.

A su juicio, "tanto en el PSC como en el PSOE hay ganas de diálogo y de acuerdo, así como de evitar el peor de los escenarios. Y nos movemos todos en esa dirección, no hay discrepancias", ha afirmado, y si bien ha admitido que "hay gente (del PSC) que ha manifestado que no quiere el 155", ha recordado que él seguirá "intentando" que no se produzca esa aprobación por parte del Senado.

"En estos momentos -ha añadido-, no conozco a nadie en el PSC más preocupado que yo por la situación actual y la eventualidad de medidas tan drásticas" como la aplicación del artículo 155.

De hecho, ha explicado que ha hablado con "muchos responsables socialistas" y "todos" le han trasladado su rechazo a las ilegalidades de la Generalitat y a la independencia, del mismo modo que en la reunión de la ejecutiva ha habido 19 intervenciones y "todas han estado de acuerdo en lo que el PSC está haciendo".

Iceta ha dicho por ello que "aprecia mucho" esas voces críticas internas que "no hacen sino estimular" su trabajo para evitar que se aplique finalmente el 155, aunque no ha aclarado qué hará su partido si finalmente se lleva al pleno del Senado este viernes.

"¿Qué hará el PSC? El PSC ya lo dirá cuando toque. Estamos comprometidos hasta el viernes para intentar evitar esto. Mi trabajo es evitar el desastre, aquí y en Madrid", ha insistido. "Ningún socialista quiere la aplicación del 155. Defendemos el diálogo, el acuerdo y evitar el peor de los escenarios. Continuamos diciendo que no queremos declaración unilateral de independencia ni el 155".

Tras acusar al president de la Generalitat de ser el responsable de haber llevado a Cataluña a la situación actual, ha recordado a Puigdemont que está en su mano evitar el "desastre", ya sea mediante la convocatoria "inmediata" de elecciones "en base a la legalidad vigente", o bien acudir al Senado para "ofrecer y pedir diálogo".

Y sobre por qué el expresidente catalán y actual senador del PSC José Montilla no forma parte de la comisión del Senado sobre el 155, Iceta ha dicho que "ha hecho bien no formando parte de una comisión que está estudiando una solicitud que, de forma tan drástica, puede alterar el normal funcionamiento de las instituciones de Cataluña".

Y no ha querido precisar qué votará Montilla en el pleno, ya que "será una decisión que él tomará y comunicará en el momento que considere oportuno", al tratarse de alguien que es al mismo tiempo "militante, senador por designación autonómica y expresidente de la Generalitat", lo que hace que su decisión "no esté obligada por su comodidad personal ni la eventual conveniencia de su partido".

Por último, ha confirmado que habló el sábado telefónicamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Yo había llamado a la vicepresidenta y él manifestó sus ganas de saludarme. Y así fue".

Como también que se reunió hace unos días con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien trasladó su confianza en "que se mantenga el acuerdo de gobierno en los términos que se firmaron, donde quedaban excluidas cuestiones que desbordaran el ámbito municipal. No vemos necesidad de modificar eso", ha sentenciado.