Tajani: "Ningún país europeo pretende reconocer la independencia de Cataluña"

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani (del grupo del Partido Popular Europeo), ha afirmado que "ningún país europeo pretende reconocer Cataluña como un Estado independiente" y ha alertado sobre las "pequeñas patrias", que ha considerado "restos del pasado".

En una entrevista publicada hoy por el diario italiano "Il Messaggero", Tajani ha contestado afirmativamente a la pregunta de si la Unión Europea (UE) teme la multiplicación de "pequeñas patrias" y ha agregado que "por esa razón nadie en Europa pretende reconocer a Cataluña como un Estado independiente".

"Incluso (la primera ministra británica) Theresa May, en pleno 'brexit', ha dicho que Reino Unido no reconocerá nunca a Cataluña", ha aseverado.

Tajani, que se ha expresado en los mismos términos en un evento del periódico "Il Foglio" en Florencia (centro de Italia), ha defendido que España, "más allá de algunas escenas que no han gustado el día del referéndum" del 1 de octubre, es una "democracia construida gracias al compromiso de millones de españoles".