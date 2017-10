Los medios internacionales llevan Cataluña a sus portadas

Cataluña es portada este domingo en los principales medios de comunicación internacionales, que resaltan el "golpe audaz" o "decidido" del Ejecutivo español al proponer el cese del secesionista Gobierno regional catalán, así como la "escalada de la crisis".

The Washington Post titula que "España exige que Cataluña elija nuevos líderes semanas después de que la región votara por la independencia", en referencia a la consulta declarada ilegal por la justicia.

En un artículo, el Post añade que, "en un golpe audaz para sofocar un movimiento secesionista popular en Cataluña, el primer ministro español, Mariano Rajoy, se comprometió el sábado a cesar a los líderes de la región, ejercer control sobre el gobierno advenedizo y presionar por una nueva ronda de elecciones dentro de meses".

El diario de la capital estadounidense destaca que "la arrolladora declaración del Gobierno central para invocar poderes sin precedentes sobre una región autónoma y barrer a sus líderes electos sorprendió a Barcelona".

The New York Times pone en primera y destacada una nota que titula "En una escalada de la crisis, el Gobierno español propone remover al líder político de Cataluña".

Informa después que Rajoy anunció que se celebrarán nuevas elecciones regionales en Cataluña dentro de seis meses.

Agrega que "la confrontación en aumento por el movimiento independentista en Cataluña dio un enérgico salto este sábado" cuando Rajoy anunció que "removerá al gobierno de la región e iniciará un proceso para gobernar la región directamente desde Madrid".

Recuerda que es la primera vez que el gobierno central de Madrid interviene la autonomía de una de sus 17 regiones y también es la primera vez que un mandatario invoca el artículo 155 de la Constitución española, una poderosa herramienta política destinada a proteger los "intereses generales" de la nación.

Alerta de que "las decisiones llevan a España hacia un territorio desconocido mientras Rajoy intenta sofocar la crisis constitucional más grave que ha enfrentado su país desde que se instauró la democracia después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975".

El diario francés Le Monde titula en su portada: "Carles Puigdemont quiere reunir al Parlamento catalán para responder a Madrid".

El diario parisino subraya que "el presidente separatista de Cataluña, que no ha proclamado la independencia, denunció la decisión del Gobierno español de tomar el control del Ejecutivo catalán".

El diario alemán Der Spiegel incluye una fotografía del presidente autonómico catalán y titula un artículo: "Separatistas en Cataluña. Represión o revolución".

Añade que "Madrid es serio: con el artículo 155, el Gobierno finalmente pondrá fin a la búsqueda de independencia de los catalanes. Los separatistas en Barcelona no quieren doblegarse".

Agrega que Rajoy "está decidido a poner fin a la lucha catalana por la independencia y, por lo tanto, hace uso del artículo 155", al señalar que "dentro de seis meses se llevarán a cabo nuevas elecciones, Madrid continuará actuando como agente temporal en Cataluña, si el Senado está de acuerdo".

Sin embargo, escribe que "cualquiera que hable con ciudadanos en Barcelona este sábado escuchará las críticas sobre la decisión de Madrid".

"Solo hay dos opciones: represión o revolución", declara Miguel Ángel Sánchez Martínez, un ciudadano entrevistado por el diario alemán, que resalta su opinión con esta frase: "España solo quiere dinero de los catalanes, y si se resisten, Madrid responderá con represión".

El italiano La Repubblica incluye una foto de la manifestación celebrada el sábado en Barcelona, con miles de personas, y titula "Cataluña, Rajoy aplica el artículo 155: Elecciones dentro de seis meses. Barcelona va por la calle. Puidgemont: Es un golpe".

El británico The Guardian pone en su primera página sendos vídeos de Rajoy y la manifestación con Puigedmont con el titular: "La crisis de Cataluña se intensifica a medida que España se consolida para imponer la regla directa en cuestión de días".

Y agrega que "aumentan las tensiones entre partidarios y opositores de la independencia".

El diario considera que "España se sumió en una crisis política" el sábado tras la decisión adoptada por el Gobierno español sobre los dirigentes catalanes.

"La decisión, que provocó la ira en Cataluña, ha intensificado la crisis constitucional más profunda de España desde la restauración de la democracia en 1977. Los observadores dicen que la acción podría resucitar el espectro del nacionalismo vasco y tener repercusiones en una Europa que enfrenta el surgimiento de movimientos separatistas", agrega The Guardian.

La cadena también británica BBC incluye en su página web una foto del dirigente catalán durante una declaración efectuada el sábado, y titula: "Independencia de Cataluña: Puigdemont 'no aceptará' el plan de Rajoy".

El líder catalán Carles Puigdemont dice que Cataluña no aceptará el plan de Madrid para imponer un gobierno directo sobre la región, también escribe la BBC.

La cadena estadounidense CNN lleva a su portada en la página web el siguiente titular: "Crisis de Cataluña: el primer ministro español quiere que se expulse a los líderes de la región".

Y añade que el Gobierno español "se movilizó agresivamente para aplastar el creciente movimiento de independencia de Cataluña" el sábado, cuando el primer ministro anunció planes para disolver el gobierno regional y celebrar nuevas elecciones.

La cadena recordó que Puigdemont "no llegó a declarar la independencia regional, como amenazó con hacerlo a principios de esta semana".