Dastis afirma que "se ha demostrado que muchas imágenes" de la carga policial "fueron falsas"

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy a la BBC que el gobierno sigue "estrictamente las cláusulas de la Constitución" a fin de "restaurar la normalidad y la unidad por el bien de todos los catalanes".

El ministro español concedió hoy una entrevista al canal público británico, en la que fue cuestionado sobre diversos aspectos de la crisis catalana, después de la propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Dastis comenzó aludiendo a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha considerado la medida del Ejecutivo español como "el peor ataque a las instituciones" democráticas de Cataluña desde los tiempos de Franco.

"Un golpe de estado es lo que han hecho el señor (Carles) Puigdemont y su Gobierno. Lo que nosotros (el Gobierno español) estamos haciendo es seguir estrictamente las cláusulas de nuestra Constitución", respondió.

En cuanto a la posibilidad de que España pudiera contemplar una vía legal para celebrar un referendo, como ocurrió con Escocia el 18 de septiembre de 2014, Dastis dijo el Ejecutivo tendría que "estudiar" cómo introducir una posible enmienda en la Constitución.

"Pero, en cualquier caso, lo que está claro -dijo- es que éste es un asunto que tienen que decidir todos los españoles", al tiempo que remarcó que la situación escocesa es distinta a la de Cataluña, pues cuenta con un "marco constitucional y una historia muy diferente".

"El caso de Escocia constituye una excepción" si se tienen en cuenta "el resto de democracias y socios de la Unión Europea (UE), que no aceptarían adoptar una decisión así".

En cuanto a la decisión del Gobierno de aplicar el Artículo 155, matizó que "son ellos (los catalanes) los que han estado, de hecho, ignorando las leyes y las reglas del Gobierno autonómico catalán", mientras que el Ejecutivo de Madrid "está intentado restaurar el orden legal, la constitución y también las normas catalanas".

Cuestionado por cuáles serán las medidas que el Ejecutivo implementará a partir de ahora, indicó: "Estableceremos qué autoridades van a gobernar los asuntos diarios de Cataluña, de acuerdo con las leyes catalanas".

Subrayó que el Ejecutivo intenta "restaurar la normalidad y la unidad por el bien de todos los catalanes, preservando sus servicios públicos básicos, derechos y libertades y convocar elecciones en Cataluña para dar voz a los catalanes".

En otro momento de la entrevista, Dastis admitió que el Gobierno aún no sabe qué medidas adoptará con respecto a la televisión autonómica catalana pero reconoció que la intención es "asegurar que existe una visión plural de lo que es Cataluña en todos los centros audiovisuales".

Sobre las imágenes que se vieron de la intervención de la policía española durante el referendo ilegal del pasado día 1, muy criticadas en los medios internacionales, Dastis observó que "se ha demostrado que muchas de ellas fueron falsas".

Defendió, además, que "el uso de la fuerza (policial) fue limitado" y, en cualquier caso, "no se trató de un uso de la fuerza deliberado, sino provocado".