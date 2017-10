Cuixart alega a la Audiencia que medió para permitir salir a la Guardia Civil

La defensa del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pide a la Audiencia Nacional que lo deje en libertad alegando que medió para que los manifestantes permitieran salir a la Guardia Civil de la consellería de Economía y que la protesta fue convocada por múltiples entidades, no solo por la suya.

La abogada de Cuixart, Marina Roig, presentó anoche ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional un recurso contra la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlo a prisión preventiva, por un delito de sedición, a raíz de la concentración de los pasados 20 y 21 de septiembre ante el Departamento de Economía, que dejó retenidos a agentes de la Guardia Civil que practicaban un registro por orden judicial.

En su recurso, el líder de Òmnium argumenta que él mismo se encargó de mediar para que los agentes pudieran abandonar el edificio -lo que hicieron a partir de las 4 de la madrugada, tras más de 20 horas en la sede de Economía- y que en ningún momento la protesta iba encaminada a impedir los registros policiales.

En cualquier caso, tal y como arguyó en su recurso Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Cuixart precisa ante la Audiencia que la movilización ante la consellería no había sido convocada solo por ambas asociaciones soberanistas, sino por "multiplicidad de entidades", por lo que la protesta se englobaba en un "movimiento social más amplio".

El recurso de Cuixart también cuestiona los supuestos legales en que la juez Carmen Lamela basó su decisión de dictar prisión provisional para los líderes de la ANC y de Òmnium: riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva.

Para la abogada, el riesgo de fuga no está justificado, puesto que Cuixart tiene un empleo y domicilio conocido, circunstancias que la magistrada sí tuvo en consideración para dejar en libertad provisional al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y que, según el recurso, deberían aplicarse en el caso del líder de Òmnium en aplicación del "principio de igualdad".

Respecto al riesgo de destrucción de pruebas, la abogada considera que la juez no puede tener en cuenta ese supuesto, dado que el fiscal no lo esgrimió cuando pidió el ingreso en prisión provisional de Sánchez y Cuixart.

La abogada también pone en entredicho el riesgo de reiteración delictiva que argumentó la magistrada, porque a su entender no está debidamente concretado en el auto de ingreso a prisión.

El recurso adjunta varios vídeos de la concentración celebrada el pasado 20 de septiembre a las puertas de la consellería, en que Cuixart llama a los manifestantes a "aislar" a aquellas personas en quienes detectaran una conducta "violenta o provocativa".

En otros vídeos, se aprecia cómo Cuixart apela a la "resistencia pacífica", disuelve la concentración ya al anochecer y pide a los concentrados que "tranquilamente" dejen hacer a la policía su trabajo.

El recurso ante la Audiencia Nacional incluye también imágenes del cordón de seguridad que voluntarios de las entidades soberanistas montaron en la concentración para facilitar la salida de los agentes de la Guardia Civil y la comitiva judicial por ese corredor, que finalmente los funcionarios no utilizaron.