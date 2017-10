El 70% de españoles cree que Gobierno y Govern deben dialogar, según encuesta

El 70,8 % de los españoles cree que el Gobierno y el Govern deben sentarse a dialogar sin condiciones, según el barómetro especial sobre Cataluña difundido hoy por laSexta Noticias.

Frente al 70,8 %, un 26,8 % se muestra contrario al diálogo y un 2,4% no sabe o no contesta.

El sondeo revela que en Cataluña son más los encuestados que abogan por el diálogo (77,2 %) mientras que el 20,1 % opina lo contrario.

Tras el traslado de empresas de Cataluña, cerca del 85 % de los encuestados cree que la situación económica en Cataluña puede afectar a la española y sólo el 12,3 % cree que no afecta. Según laSexta, la opinión es muy similar en Cataluña donde el 79,9 % piensa que sí afecta frente al 16,3 % que opina lo contrario.

Respecto a la intención de voto, el PP pierde apoyos, 2 décimas en el último mes, aunque continúa siendo la fuerza más votada con el 30 %. Le sigue el PSOE, que obtiene el 24,9 % de los sufragios, seguido de Unidos Podemos -que pierde 0,5 puntos en un mes y consigue el 19,5 %- y Ciudadanos, que alcanza el 14,6%.