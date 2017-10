Miles de personas piden en Barcelona la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

450.000 pesronas según la Guardia Urbana, con el presidente de la Generalitat al frente, se han manifiestado en el centro de Barcelona este sábado para pedir la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Con gritos de "independencia" y "libertad", la concentración convocada por la Taula per la Democràcia, de la que forman parte la ANC y Òmnium, ha discurrido bajo el lema "En defensa de los derechos y las libertades", y se ha celebrado pocas horas después de que el Gobierno haya anunciado su propuesta de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que implicaría el cese del president Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras y del Govern en pleno, con un horizonte electoral en Cataluña de máximo seis meses.

Puigdemont, Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, varios consellers y dirigentes independentistas se han ubicado en la segunda cabecera de la manifestación, puesto que han sido precedidos por otra, a la altura de la Gran Via, con los representantes de las entidades soberanistas, como el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y el portavoz de Òmnium, Marcel Mauri.

La marcha ha empezado a las cinco, en el cruce entre passeig de Gràcia y Aragó, y se han podido oir proclamas de "No esteu sols", "Us volem a casa", "Ni un pas enrere", entre otras.

Los actores Jordi Llobet y Rosa Andreu, desde el escenario instalado en el cruce de passeig de Gràcia y la Gran vía, han enumerado las más de 70 entidades que forman parte de la Taula per la Democràcia. También han leído los escritos que han hecho Sànchez y Cuixart desde la prisión. Después ha sido el turno para Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, representantes del ANC y Òmnium.

La actriz Lloll Bertran ha sido la encargada de leer el manifiesto, que ha exigido la liberación de Sànchez y Cuixart y la retirada de los cargos de sedición.

La actuación de Maria del Mar Bonet interpretando "Què volen aqueseta gent" ha sido uno de los puntos culminantes del acto, que ha terminado con Els segadors.