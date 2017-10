Iglesias: "¿Para qué sirve el Rey? ¿Para reforzar la posición del PP?"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado hoy al rey Felipe VI y se ha preguntado: "¿Para qué sirve? ¿Para reforzar la posición al Partido Popular? ¿Para apoyar al gobierno más corrupto de Europa?".

Así lo ha afirmado Iglesias durante el diálogo con la militancia "El cambio ante la crisis del Estado" en La Morada de Getafe, donde ha estado acompañado por la portavoz en el Congreso, Irene Montero, y el portavoz en el Senado y Secretario General de la formación en Madrid, Ramón Espinar.

Iglesias ha criticado que don Felipe no haya dirigido "ni una palabra" a las "víctimas" de la crisis, la corrupción o las "cargas policiales insensatas" y ha recalcado que "está reconociendo" que "no tiene un proyecto de país, sólo que resista el Partido Popular".

Iglesias ha insistido en que "está orgulloso" de estar al frente de una formación que "no se asusta ni tiene miedo" a decir las verdades.

Sobre el acuerdo del PP y PSOE para abordar la reforma de la Constitución, ha asegurado que "se tienen que poner de acuerdo con nosotros".

En este sentido, ha subrayado que Podemos llevará cualquier reforma de la Constitución a referéndum para que "todos los españoles la tengan que votar", ya que cuenta con más del 10 % del Congreso, es decir, 35 diputados, los necesarios para recurrir a una consulta, como recoge el artículo 167 de la Carta Magna.

Ha insistido en que Podemos es la "única" fuerza política que defiende la plurinacionalidad del país y, eso es, porque son la formación que "es más parecida a España".

"Para defender España hay que defender la democracia y sacar al Partido Popular del Gobierno", ha sentenciado.