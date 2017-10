Forcadell: "Rajoy ha traspasado todos los límites con golpe de Estado de facto"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dicho hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ha traspasado todos los límites" con el anuncio de un "golpe de Estado de facto" al aprobar unas medidas al amparo del artículo de 155 de la Constitución con las que "caen en la más flagrante inconstitucionalidad" y que "no permitiremos".

En una declaración institucional en la cámara catalana tras las medidas acordadas hoy por el Gobierno al amparo del 155 de la Constitución y para restaurar la legalidad en Cataluña, Forcadell ha opinado que en las medidas acordadas en el Consejo de Ministros "no les acompañan ni la legalidad, ni la legitimidad política", ni cuentan "con el apoyo de una mayoría de los catalanes".

"Los que se llenan la boca hablando de la Constitución, caerán en la más flagrante inconstitucionalidad al pretender suspender la democracia en Cataluña", ha dicho la presidenta del Parlament.

Forcadell ha criticado que Rajoy haya respondido a la oferta de diálogo del Govern con una "enorme irresponsabilidad política" con la que "ha traspasado todos los límites", tras anunciar "la ejecución de un golpe de Estado de facto, con el cual pretenden descabezar las instituciones catalanas y apropiarse de ellas".

La presidenta, así, ha señalado que hoy se ha dado un "golpe a la democracia" en la Europa del siglo XXI con el objetivo de "acabar con un gobierno elegido democráticamente", un "golpe autoritario" por parte de un Estado miembro de la UE, que quiere "acabar con las atribuciones de un Parlament y sus representantes".

Según Forcadell, con las medidas acordadas hoy Rajoy quiere que el Parlament "deje de ser un parlamento democrático" impidiendo debates de investidura o sus funciones de control y, en este sentido, ha asegurado que "no lo permitiremos".

En este contexto, ha querido transmitir un mensaje "de firmeza y de esperanza" a los catalanes: "Nos comprometemos hoy ante el ataque más grave a las instituciones catalanas a defender la soberanía del Parlament, sus atribuciones y los derechos de los diputados a ejercer sus funciones y a defender la democracia con firmeza", porque los conflictos políticos "se resuelven políticamente".

Por ello, Forcadell ha garantizado que "no daremos ni un paso atrás" porque los catalanes nos eligieron democráticamente como "legítimos representantes" y es a ellos a los "que nos debemos".

Forcadell, que ha estado acompañada en su declaración institucional por los miembros de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet (Junts pel Sí) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot), ha acusado además a Rajoy de trasladar el mensaje al "conjunto" de los catalanes de que "no le importa lo que piensan, lo que sienten ni lo que votan".