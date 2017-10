Rivera responde a Puigdemont que ninguna democracia puede aceptar "chantajes"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que una democracia europea "no puede aceptar chantajes" de nadie y lo ha hecho tras conocer la respuesta que ha dado hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rivera, que ha participado en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, ha señalado que si España no se plegó a los "chantajes" del 23F o del terrorismo, "no lo va a hacer ahora".

"Bienvenida" cualquier iniciativa para reformar este país, ha dicho, pero ha rechazado aceptar la "ilegalidad" del Govern, insistiendo en que el Ejecutivo tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución para la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.

La opción de una convocatoria de elecciones, según indicaron ayer fuentes del Gobierno, podría ser válida para la vuelta de la Generalitat a la legalidad, pero subrayaron que dependería de cómo se hiciera.

De eso precisamente hablaron Rivera y Rajoy en la reunión que mantuvieron por la tarde en el palacio de la Moncloa y también de la posibilidad de que el Senado se reúna la semana que viene para activar este mecanismo, ha explicado el líder de la formación naranja.

Ha asegurado, sin embargo, que no está al tanto de los detalles "técnicos" del procedimiento, que corresponde ejecutarlos al Gobierno, ha zanjado respondiendo a los periodistas.