El PDeCAT ve un escenario "malo" para España y "muy difícil" en Catalunya

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha lamentado hoy que ante la nueva oferta de diálogo de la Generalitat el Gobierno active el artículo 155 de la Constitución, y ha advertido de que se está "a punto" de entrar en un escenario "malo" para España y "muy difícil" en Cataluña.

Campuzano ha criticado en el Congreso que el Gobierno haya descartado dar una solución política al conflicto y ha señalado que la puesta en marcha del 155 va a hacer "casi imposible" el diálogo entre las instituciones.

Por eso, ha instado al Gobierno a renunciar a la aplicación del precepto constitucional y ha recalcado que aún hay tiempo hasta el sábado, cuando el Consejo de Ministros tiene previsto activarlo, de evitar el "error más grande de la democracia española en los últimos 40 años".

Hasta entonces, ha señalado el dirigente del PDeCAT, se mantendrá la "tregua" dada al Gobierno el pasado 10 de octubre para que el Parlament formalice la declaración unilateral de independencia que, ha insistido, será "inevitable" si no se accede al diálogo.

Según Campuzano, "si lo que se pretende es que la sociedad catalana se humille y se rinda ante la posición del Gobierno español, es evidente que eso no es aceptable", ni tampoco que se continúe con la política de "castigar a los dirigentes" de la sociedad catalana que han organizado el proceso independentista.

"España se está equivocando muy profundamente a la hora de hacer frente a un desafío democrático de esta magnitud", ha concluido el portavoz catalán, para quien "el Gobierno tiene la oportunidad de defender la legalidad constitucional no aplicando el 155".