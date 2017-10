ERC dice que mantienen la oferta de diálogo, pero avisa que se "está más cerca" de la DUI

ERC ha asegurado hoy que mantendrán la oferta de diálogo con el Gobierno hasta "el último minuto", aunque ha advertido de que se está "más cerca" de levantar la suspensión de la declaración de independencia, de manera que las medidas del 155 que se acuerden el sábado pueden "precipitar las decisiones".

Así lo ha afirmado, en declaraciones a los medios, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya anunciado que activa el artículo 155 de la Constitución, cuyas medidas se concretarán el próximo sábado en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, tras considerar que el president Carles Puigdemont no ha atendido el requerimiento del Gobierno en su carta de hoy.

Sabrià ha lamentado que la respuesta del Gobierno a la carta del presidente de la Generalitat haya sido "una nueva amenaza", la de la activación del 155, que supone la "enésima agresión a Cataluña y a su soberanía", aunque, en su opinión, "hace días que ya se está aplicando -el 155- por la puerta de atrás".

No obstante, el dirigente de ERC ha asegurado que, pese a esta "amenaza" del 155, mantendrán hasta el "último minuto" la oferta de diálogo del Govern al Ejecutivo de Rajoy

En este contexto, ha señalado que el sábado será un día "clave", ya que las medidas del 155 que puedan concretarse en la reunión del Consejo de Ministros "podrían precipitar las decisiones" del Govern y de los dos grupos independentistas.

El portavoz de ERC no ha desvelado cuándo podría levantarse la suspensión de la declaración de independencia del 10 de octubre ni su formato, aunque ha advertido de que tras la activación del 155 se "está más cerca del levantamiento de la suspensión y no habrá más remedio que tirarla adelante".

Preguntado si la oferta de diálogo caduca el sábado, ha contestado que "cuando el sábado -el Gobierno- ponga negro sobre blanco la amenaza se irán cerrando más las puertas -al diálogo-": "A partir del sábado iremos ajustando el calendario", ha dicho sin dar más detalles.