Sánchez dice que la legislatura en Catalunya "está agotada" y pide elecciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó hoy que "la legislatura en Cataluña, si alguna vez se inició, está agotada" y consideró que la única vía "desde el punto de vista político" para resolver la crisis es "adelantar las elecciones".

"La legislatura en Cataluña, si alguna vez se inició, creo que está agotada después del 6-7 de septiembre", dijo Sánchez a los periodistas en Bruselas, donde se reunirá con varios líderes socialistas europeos y con los presidentes de la Eurocámara, Antonio Tajani, y la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

Sánchez, quien confirmó que se reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer por la tarde, trasladará en Bruselas la necesidad de "defender la causa europea en Cataluña" y de "articular por vías y cauces institucionales una crisis política".

El líder socialista dijo que la obligación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "es ser el presidente de todos los catalanes y catalanas, aquellos que comulgan con sus ideas, y aquellos que no. Y en consecuencia, la única vía posible es restaurar la legalidad vigente y desde el punto de vista político creo que adelantar las elecciones".

"Si no lo hace, lo que hacemos es invitarle a que acuda al Congreso de los Diputados para encauzar (...) una crisis política que se tiene que resolver en una institución que es la mediadora de todas las crisis, que es justamente el Congreso", agregó.

Sánchez aseguró que el PSOE está "a favor de evitar que se aplique el (artículo) 155 y está en la mano de Puigdemont no aplicarlo", ya sea "convocando elecciones o respondiendo al requerimiento planteado por el Gobierno diciendo que no se ha declarado unilateralmente la independencia".

"Tiene la oportunidad de hacerlo, no hace falta que lo haga nadie más que él", afirmó.

"Estamos a horas de saber si el señor Puigdemont va o no a responder al requerimiento de España", afirmó, e insistió que "está en su mano" que el Estado "no tenga que aplicar un instrumento homologable al conjunto de democracias europeas como es el artículo 155".

Sobre la posición del PSOE ante las detenciones de los presidentes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente, el líder socialista afirmó que "en España lo que hay son políticos presos, no presos políticos".

"Lo que hay que hacer en España es defender el Estado de derecho", añadió.