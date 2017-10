Puigdemont no contempla por el momento convocar elecciones en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no contempla en principio convocar elecciones anticipadas en Cataluña, según han explicado a Efe fuentes del Gobierno catalán tras el aviso desde Moncloa de que podría ser la vía para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Fuentes del Ejecutivo han sugerido hoy que Puigdemont podría evitar las medidas del Gobierno en aplicación del artículo 155 -que prevé la suspensión de la autonomía- si convocara elecciones anticipadas en Cataluña sin realizar una declaración unilateral de independencia.

La opción de una convocatoria de elecciones podría ser así, según dichas fuentes de Moncloa, válida para la vuelta de la Generalitat a la legalidad, pero siempre que no fueran aparejadas a la confirmación de que se ha declarado la independencia.

Pero desde la Generalitat se ha dejado claro que, por el momento, el presidente catalán no contempla ese escenario. "En principio, no", han señalado a Efe fuentes del Gobierno de Cataluña.

Puigdemont tiene de plazo hasta las 10.00 horas de mañana para responder al requerimiento del Gobierno de si ha declarado o no la independencia, y si no contesta, lo hace de forma ambigua o certifica que ha declarado esa independencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propondría las medidas que tendría que aprobar el Senado en desarrollo del 155.