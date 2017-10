Càritas alerta que las familias no notan la mejora económica y la crisis se cronifica

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha alertado hoy de que la mayoría de los hogares catalanes no han notado los efectos de la mejora económica, ya que "la pobreza se está cronificando en Cataluña" y la brecha entre ricos y pobres cada vez es "mayor".

En el año 2016, Càritas Diocesana de Catalunya atendió a un total de 360.604 personas beneficiarias, una cifra superior en un 4,7 % a la de 2015, y de las personas atendidas en 2016, los menores de 18 representaron el 22,7 %, mientras que en 2015 fueron el 15 %.

Durante el acto de presentación de la memoria de Càritas Diocesanas en Cataluña de 2016, el arzobispo ha puesto el acento en "la falta de una vivienda digna y de políticas para atender a las personas refugiadas" y ha remarcado que "los niños son la parte más frágil del sistema, por lo que se deben proteger".

El presidente de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha alertado sobre el riesgo de que "como sociedad nos estemos acostumbrando a la precariedad", así como de "la desconfianza de los ciudadanos en la participación social y política como estrategia para mejorar las condiciones de vida".

Roig ha afirmado que "la pobreza ya es hereditaria", y ha explicado que más del 70 % de las personas atendidas en edad laboral no tienen empleo y cuando lo encuentran "es inestable y precario".

Desde Càritas "procuramos que las personas salgan de la pobreza en un periodo de 4 o 5 años", aunque "desgraciadamente nos encontramos con personas que no lo consiguen y con otras que, tras haber mejorado su situación, vuelven a pedirnos ayuda", ha asegurado.

Del total de personas atendidas por Càritas, más de la mitad (58,2 %) son familias con hijos a su cargo, y el 18,8 % de éstas son familias monoparentales.

La falta de vivienda digna es un "elemento alarmante de pobreza", ha señalado Roig, que ha destacado que el 14,4 % de las personas atendidas no tienen vivienda, sólo el 10 % posee vivienda en propiedad y, por primera vez, la entidad ha atendido a personas que han ocupado un hogar (3,2 %) .

Francesc Roig ha lamentado que el parque de vivienda social en Cataluña "sea del 2 %, cuando debería ser del 16 %", y ha atribuido el problema del acceso a la vivienda a la "lentitud de la burocracia, a los retrasos en la recepción de ayudas oficiales para alquiler social, y a la insuficiencia de pisos de alquiler social".

La pobreza "sigue teniendo cara de mujer", ha señalado Roig, ya que el 55,6 % de las personas atendidas por la entidad son mujeres, cuya edad se sitúa en la franja 30-64 años en casi el 60 % de los casos.

Casi la mitad de las personas atendidas (47,5 %) por la entidad han nacido en España o el resto de Europa, mientras que el resto proceden de América Central y del Sur (17,4 %), África (30,6 %) y Asia (1,5 %).

Asimismo, Càritas ha detectado un incremento de las personas procedentes de El Salvador, Honduras y de países en conflicto, que "normalmente viajan solos y acuden a la entidad en busca de una primera ayuda", ha explicado Roig.

El presidente de Càritas ha afirmado que para combatir la crisis las familias toman medidas como reducir el consumo energético, aceptar condiciones laborales muy precarias o reducir el pago por vivienda, alquilando casas más pequeñas o yendo a vivir a casa de los padres.

A partir de los programas de reinserción laboral de Càritas, en 2016 encontraron empleo 350 personas, ha afirmado su presidente, que ha destacado "que la reinserción laboral en el colectivo que supera los 41 años de edad es muy difícil", y que los empleos que se encuentran "tienen salarios muy bajos".

El presupuesto de Càritas en 2016 fue de 47.128.589 euros, procedentes en su mayoría de colaboradores periódicos, socios, donantes, subvenciones y ayudas oficiales.