El lotero de La Bruixa d'Or llevará su sede fuera de Catalunya

El propietario de la administración de lotería "La Bruixa d'Or" de Sort (Lleida), Xavier Gabriel, ha decidido trasladar la sede social de su empresa fuera de Cataluña ante la situación política y el boicot que dice estar sufriendo por parte de ciudadanos que no quieren comprarle lotería.

Según ha explicado Gabriel en Antena 3, trasladará la sede social y fiscal de su negocio a Navarra y Madrid y continuará vendiendo lotería.

Xavier Gabriel ha asegurado: "Siempre he respetado el posicionamiento político de otros, nunca me he metido en política ni con los que piensan diferente", tras insistir en que no es ni ha sido nunca independentista.

Gabriel se mostró ayer en contra de la independencia a través de las redes sociales y aseguró en un mensaje en Twitter compartido en la página oficial de la administración de lotería: "amo Cataluña y me siento español. No estoy a favor de la independencia".

En 2011, "La Bruixa d'Or" fue la administración número uno en facturación y en venta de billetes de lotería y es una de las más importantes por sus dimensiones de España en los últimos 20 años.

Sort es una pequeña población montañosa de Lleida con una población de unos 1.500 habitantes.