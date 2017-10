Iglesias: El partido que rompe la unidad de España se llama PP

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha censurado hoy el encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural por promover el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre, y ha manifestado que "el partido que amenaza la unidad de España se llama PP".

Iglesias, de visita en algunas de las zonas más afectadas por los incendios forestales en Galicia, ha tachado de "enorme irresponsabilidad" el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart "por haber organizado una movilización pacífica".

Ha dicho sentir "vergüenza" por que "en un país como el nuestro pasen estas cosas. No quiero una España donde haya presos políticos en la que los problemas políticos se respondan judicializándolos o con violencia", ha proclamado.

A Pablo Iglesias le "apena enormemente" ver al PSOE apoyar al PP, y ha recordado que su líder, Pedro Sánchez, "ganó las primarias diciendo que iba a estar más cerca de nosotros que del PP".

Sin embargo, sucede que el PSOE "apoya al partido de los corruptos, los delincuentes, y que más está trabajando para romper España".

Pablo Iglesias ha esgrimido que "si hay una fuerza que convence cada día a decenas de miles de catalanes de que se vayan de España es el PP. El partido que amenaza la unidad de España se llama PP", ha aseverado.

El líder de Podemos ha afirmado que "la única posibilidad" de que permanezca en el futuro como "un proyecto unido" es que "la mayor parte de los catalanes decidan democráticamente en un referéndum quedarse con nosotros".

"Compartir un proyecto de país no se impone por la fuerza de las pelotas de goma, de las balas y de leyes que se pueden cambiar. Se hace dando la palabra democráticamente a la gente", ha añadido.

Ha recordado además que la juez Carmen Lamela "fue recusada por su cercanía con el PP", y ha añadido que "los jueces no están para resolver los problemas políticos".

Iglesias también ha señalado que en los corrillos de políticos, periodistas y jueces en la recepción del 12 de octubre se adelantó "lo que iba a pasar", lo que, a su juicio, "demuestra que la separación de poderes no funciona en este país".