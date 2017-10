Rajoy advierte a Puigdemont que será "el único responsable" de aplicar el 155

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, advierte en su carta de respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que él será "el único responsable de la aplicación de la Constitución", en referencia al artículo 155.

Rajoy lamenta "profundamente" que no haya contestado al requerimiento que le efectuó y explica que esa petición supone el paso previo al procedimiento establecido en ese artículo del texto constitucional.

Un artículo que recalca que, en contra de lo que afirma el presidente de la Generalitat, "no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía".

"No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted denomina 'conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña'. Nunca en toda su historia -añade- los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática".

La carta de Rajoy recalca que no son creíbles los llamamientos de Puigdemont al diálogo en nombre del conjunto de Cataluña "cuando usted -señala- se niega a hablar con una parte importante de dicha sociedad a través de sus legítimos representantes que, siendo, como usted dice, menos en número de escaños, representa, como usted oculta, a un mayor número de ciudadanos en votos".

El jefe del Gobierno expone a Puigdemont que aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remitió el pasado miércoles porque su aclaración es "absolutamente necesaria".

"Sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando".