Aumentan las presiones a Puigdemont para declarar la independencia de Cataluña

Formaciones independentistas como la CUP, Demòcrates de Catalunya y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), así como un sector del PDeCAT, han presionado hoy al presidente de la Generalitat para que declare la próxima semana la independencia de Cataluña, mientras que ERC ha reiterado su apoyo a Carles Puigdemont.

Los posicionamientos favorables de formaciones independentistas a que Puigemont levante la suspensión a la declaración de independencia se han extendido en las últimas horas a sectores que integran la coalición que gobierna la Generalitat, Junts pel Sí (JxSí), con pronunciamientos como los de Demòcrates de Catalunya (DC) y un manifiesto de unos cuarentena militantes del PDeCAT.

Desde ERC, en cambio, una reunión multitudinaria de su Consell Nacional ha avalado la forma de actuar de Puigdemont y su Gobierno entre llamamientos de su líder, Oriol Junqueras, a "la unidad" y a la "confianza" para culminar el camino emprendido hacia la creación de la república catalana.

Junqueras no se ha pronunciado sobre cuándo cree que debería ser aprobada por parte del Parlamentpo catalán la declaración de independencia, después de que el presidente Puigdemont la dejase en suspenso el pasado día 10, y se ha limitado a pedir confianza y diálogo.

"Pese a todas las trabas y la represión, el referéndum se hizo", ha subrayado Junqueras para animar a su militancia y como ejemplo positivo de lo que puede lograrse con "unidad de acción". "Y eso -ha matizado- que tuvo que hacerse en condiciones inimaginables en un país democrático, porque no hay ninguna democracia que ordene golpear a los votantes que quieren depositar una papeleta en una urna".

Ha coincidido asimismo con Puigdemont en que hay que seguir apostando por la vía del "diálogo" y la "mediación" como "mejor forma" para conseguir la república catalana, y ha querido dejar claro que mantiene su "compromiso inequívoco y absoluto de cumplir el mandato democrático del 1 de octubre".

El consejo político de la CUP ha aprobado, por su parte, "exigir" al presidente Puigdemont que responda de forma "nítidamente afirmativa" al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado la independencia, y que levante la suspensión de la misma y proclame la república.

La dirección de la CUP ha rechazado abordar una posible reforma constitucional, porque "la gente ha votado república" y "hay que defender con coherencia" el resultado del referéndum, para lo cual trabajará para promover movilizaciones durante la próxima semana.

Sobre la posibilidad de que los diputados de la CUP abandonen el Parlament, el consejo político ha decidido que ya no participarán en la "dinámica parlamentaria autonómica", pero su retirada dependerá de lo que decida hacer el lunes Puigdemont.

En sentido análogo a otras formaciones, la ANC ha instado hoy al Govern a "cerrar lo más pronto posible el camino iniciado" hacia la independencia de Cataluña, ya que, a su juicio, ahora es momento de proclamar la República Catalana.

El secretariado nacional de la ANC, que se ha reunido en Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona), ha elegido como nuevo vicepresidente a Agustí Alcoberro, que ha dicho que el 1-O los catalanes "votamos, ganamos y ahora, con los resultados en la mano, proclamaremos la independencia".

Dentro de JxSí, mientras que el portavoz de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha afirmado en Twitter que "a Rajoy hay que darle respuesta activando la declaración de independencia firmada por 71 diputados y cumpliendo el mandato del 1-O", una cuarentena de militantes del PDeCAT han urgido en un manifiesto a levantar la suspensión de la declaración de independencia.

En sentido opuesto, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que apoyará la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda afirmativamente al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado la independencia de Cataluña.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha indicado que no confía en que Puigdemont se retracte de su intención de proclamar la independencia y ha vaticinado "tensión política" para las próximas semanas, mientras que Ciudadanos ha insistido en su petición de una convocatoria electoral en Cataluña "para restablecer la normalidad, el orden constitucional y la convivencia".