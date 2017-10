Cospedal cree que no será necesaria la intervención militar en Cataluña

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que tiene "la casi completa seguridad de que no va a ser necesaria" la intervención de las Fuerzas Armadas en la crisis catalana, aunque éstas tienen la obligación de "estar preparadas" para defender su país dentro y fuera de sus fronteras.

"Creo que no va a ser necesario pero aun así hay muchas cosas y acciones que pueden realizar" las Fuerzas Armadas, como apoyo logístico o ayudas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hoy están en Cataluña, ha comentado en declaraciones a TVE.

"Las Fuerzas Armadas tienen atribuida la defensa del orden constitucional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de nuestro país y están dispuestas para hacer lo que sea menester a las órdenes del Gobierno de su país, que es el Gobierno constitucional", ha argumentado Cospedal en relación al artículo 8 de la Constitución.

Poco antes de asistir al acto central del Día de la Fiesta Nacional, ha dicho también que si el presidente catalán, Carles Puigdemont, no responde al requerimiento que se le ha hecho y se tiene que aplicar el artículo 155, "claro que está previsto lo que hay que hacer y claro que está pensado lo que hay que hacer", pues "otra cosa no sería lógica y normal".

Además, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a todos los españoles porque el Gobierno está actuando "con proporcionalidad y firmeza en la defensa de la legalidad y los intereses de toda España".

No obstante, comprende que haya "inquietud" entre los ciudadanos al igual que lo hay entre los contingentes españoles fuera de nuestras fronteras.

El Gobierno y las autoridades institucionales que conforman el Estado de Derecho "van a defender sus intereses legítimos, la igualdad de todos los españoles" y algo esencial como es que "todos somos iguales ante la ley".