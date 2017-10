Rivera rechaza que se pueda premiar a los golpistas con nuevos privilegios

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy de que la "inmensa mayoría de los españoles" se pueden terminar "enfadando" si no se aplica la Constitución contra los "golpistas" en Cataluña, a los que considera que no se puede "premiar" con nuevos "privilegios".

"No tiremos de lo fácil que es dar a los independentistas lo que piden", porque lo que están pidiendo en este momento "es la independencia", ha alertado.

En su intervención en el pleno del Congreso en el que está compareciendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de la situación en Cataluña, Rivera se ha felicitado de que el Ejecutivo haya "recapacitado" y haya activado el artículo 155 de la Constitución para detener el desafío independentista.

"¿Ustedes se imaginan en Alemania rezando para que la CUP no declare la independencia?", ha ironizado.

Ante este reto, el líder de Ciudadanos ha pedido que se ponga ya fecha a las elecciones autonómicas en Cataluña para que los catalanes puedan votar con garantías y desplacen a Carles Puigdemont de la Generalitat.

"No vamos a salir de ésta si tarde o temprano no votamos", ha dicho Rivera, quien ha insistido en su reclamo de "poner fecha" a unas elecciones autonómicas -Ciudadanos quiere que el Gobierno aplique el 155 sólo para convocar esos comicios-.

Desde la tribuna, y en su respuesta a la intervención de Rajoy, Rivera ha dicho que se alegra de que el Gobierno haya "recapacitado" y haya tomado la decisión de "defender la Constitución".

También se ha dirigido a populares y socialistas para celebrar que estén de acuerdo en la necesidad de reformar la Constitución.

Y a ambos les ha pedido que tengan "coraje" para cambiar "lo que no funciona" y no han querido reformar en más de 35 años, y "ojalá" permitan que se supriman los aforamientos, se reforme el Senado o se cambie la ley electoral.

No se ha olvidado el líder de Ciudadanos de enviar otro mensaje a Pablo Iglesias.

Y tras escuchar al líder de Podemos llamarle "operador político" de José María Aznar, Rivera ha señalado que no tiene "ningún complejo" en compartir con Aznar, igual que con Felipe González, Mariano Rajoy, o Pedro Sánchez, el diagnóstico sobre esta crisis.

"Sí tendría un problema en su lugar, compartiendo proyecto y causa con quienes quieren liquidar la igualdad de los españoles", le ha dicho a Iglesias.

Albert Rivera ha insistido en que los independentistas quieren "hacer chantaje", pero esta crisis solo se soluciona "parando el golpe" del secesionismo y buscando, por medio de elecciones, un "nuevo interlocutor" en el Govern.

Y ha cerrado su discurso recordando las palabras del primer ministro francés, Emmanuel Macron, señalando que "el nacionalismo es la hoguera donde puede perecer Europa" para defender que no haya ningún tipo de "pasteleo" ni "cambio de cromos" con quienes están en contra de la construcción europea.